İmralı'ya 4. tur! DEM heyeti Suriye'nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... "Öcalan'dan YPG'ye mektup ya da mesaj" iddiası

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İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te bizzat mektup kaleme alıp PKK'nın paradigmasının çöktüğünü ilan etti. "PKK kongre toplayıp kendini feshetmeli" diyen Öcalan, YPG dahil eli silah tutan diğer terör örgütlerine "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısında bulundu.



KANDİL AYRI YPG AYRI TELDEN ÇALIYOR



Bunun üzerine PKK'nın sözde Merkez Yürütme Komitesi doğrudan silah bırakmak yerine "ateşkes" söylemine sığındı. Alt metnin bolca "Ama", "Fakat" ifadeleri yatan ve pazarlık amacı güden bir açıklamayla Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını ilan ettiler. Sürece müteakip elebaşı Mustafa Karasu "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" dedi.

İmralı'yı takmayan Abdi, İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)



YPG ELEBAŞI ŞARK KURNAZLIĞINA GİRİŞTİ... İSRAİL'E YALVARDI



PKK'nın Suriye kolu YPG ise İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin,"Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" sözleriyle şark kurnazlığına girişip silah bırakmayacaklarını ilan etti.



Oysa çağrının YPG'yi de kapsadığı bizzat DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder tarafından teyit edildi.



Geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir TV programında "YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.



Bu süreçte soykırımcı Netanyahu "Suriye Kürtleri korunmalı" sözleriyle YPG'ye arka çıkarken Netanyahu'dan yüz bulan elebaşı Şahin'in İsrail'e "Desteğinizi bekliyoruz" diyerek yalvarması dikkat çekti.