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İmralı'ya 4. tur! DEM heyeti Suriye'nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... "Öcalan'dan YPG'ye mektup ya da mesaj" iddiası

DEM Parti heyetinin Meclis turunun ardından önce İmralı ardından Suriye'nin kuzeyine gitmesi bekleniyor. Bilindiği üzere YPG İmralı yerine İsrail'i irade olarak benimsemiş Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısını takmamıştı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin de Netanyahu'ya yalvarıp destek istemişti. Hal böyle iken Öcalan'ın YPG'ye müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu. DEM heyetinin Suriye'nin kuzeyine eli boş gitmeyeceği kulislerde yankılanmaya başlandı. YPG'ye içeriği "silah bırakma" olan ve altında Öcalan imzası bulunan bir mektup, mesaj yahut çağrı iletileceği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 10:46
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan’dan YPG’ye mektup ya da mesaj iddiası

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İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te bizzat mektup kaleme alıp PKK'nın paradigmasının çöktüğünü ilan etti.

"PKK kongre toplayıp kendini feshetmeli" diyen Öcalan, YPG dahil eli silah tutan diğer terör örgütlerine "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısında bulundu.

KANDİL AYRI YPG AYRI TELDEN ÇALIYOR

Bunun üzerine PKK'nın sözde Merkez Yürütme Komitesi doğrudan silah bırakmak yerine "ateşkes" söylemine sığındı. Alt metnin bolca "Ama", "Fakat" ifadeleri yatan ve pazarlık amacı güden bir açıklamayla Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını ilan ettiler. Sürece müteakip elebaşı Mustafa Karasu "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" dedi.

İmralı'yı takmayan Abdi, İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)İmralı'yı takmayan Abdi, İsrail'e yalvardı (Takvim.com.tr)

YPG ELEBAŞI ŞARK KURNAZLIĞINA GİRİŞTİ... İSRAİL'E YALVARDI

PKK'nın Suriye kolu YPG ise İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bırakmalı" çağrısına uymadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin,"Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" sözleriyle şark kurnazlığına girişip silah bırakmayacaklarını ilan etti.

Oysa çağrının YPG'yi de kapsadığı bizzat DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder tarafından teyit edildi.

Geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir TV programında "YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.

Bu süreçte soykırımcı Netanyahu "Suriye Kürtleri korunmalı" sözleriyle YPG'ye arka çıkarken Netanyahu'dan yüz bulan elebaşı Şahin'in İsrail'e "Desteğinizi bekliyoruz" diyerek yalvarması dikkat çekti.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)

Hal böyle iken İmralı'yı değil de İsrail'i "irade" olarak sayan YPG'ye Öcalan'ın müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu.

ÖNCE İMRALI SONRA SURİYE!

Gözler İmralı - DEM hattındaki 4. tura çevrildi.

DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı siyasi parti ziyaretlerinin ardından yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yapması bekleniyor. Heyetin İmralı ile yapılan görüşme sonrası YPG işgali altındaki Suriye'nin kuzeyine gitmeyi planladığı öğrenildi.

Öcalan ve Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)Öcalan ve Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)

DEM PARTİ SURİYE'YE ÖCALAN'IN MESAJINI MI GÖTÜRECEK?

Peki, İmralı heyetinin çantasında ne olacak?

Öcalan'ın DEM heyeti vasıtasıyla PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ve Mazlum Abdi'ye bir mektup ya da mesaj göndermesi, "Silah bırakma çağrısı sizi de kapsıyor" diyeceği konuşuluyor.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)


ANKARA KARARLI BAŞKAN ERDOĞAN NET: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ BIRAKMAYIZ

Öte yandan YPG silah bıraksa da bırakmasa da Ankara'nın atacağı adımlar net. Terörle mücadele konusunda kesin surette taviz verilmeyecek.

Suriye'nin kuzeyinde "teröristan" kurulmasına müsaade edilmeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalanı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahuya yalvardı: İsrailin desteğine açığızYPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalanı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahuya yalvardı: İsrailin desteğine açığız

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