CHP-DEM’li Ahmet Özer’in terör iddianamesi kabul edildi! Gizli tanık ifadesinde ne dedi?

"TERÖR İDDİANAMESİ" KABUL EDİLDİ 23 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma açılan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Özer 23 Mayıs'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına da ulaşıldı.

İddianamede, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtildi.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığı ifade edilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

"KENT UZLAŞISI"NIN DETAYLARI SAVCILIĞIN İDDİANAMESİNDE

İddianamede, bu aşamada siyasi konjonktürün de yardımıyla PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından "kent uzlaşısı stratejisi" isimli sürecin bu ihtiyaçların devamlılığını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.