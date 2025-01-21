Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu kez "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargı önünde...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Aziz İhsan Akşat: (AA)
AHMET ÖZER CEZAEVİNDEN İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Ahmet Özer, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
İhale süreçlerinde başkan sıfatıyla herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savunan Özer, "Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır." dedi.
"BAŞKANIM AMA SORUMLU DEĞİLİM"
Özer, soruşturmaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahli olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçlarının eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim. Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım."
CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, bu süreçte ismini basından öğrendiğini dile getiren Özer, belediye başkanlığı döneminde ilgili ihalelere ilişkin hak ediş yapılmadığını ve tek kuruş ödenmediğini iddia etti.
CHP/DEM'li Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Özer, isnat edilen suçlamaya konu olan Esenyurt Belediye Başkanlığının "evsel atıkların toplanması, nakli, pazar, cadde ve sokak temizliği amacıyla araç kiralaması hizmeti alımı işine" ilişkin ihalelerde belediye başkanlarının "ihale sorumlusu" olmadığını öne sürdü.
Suçlamaya konu ihale şartnamesi, zeyilnameler ve firmalarca verilen teklifler konusunda bilgi sahibi olmadığını aktaran Özer, "İhaleyi yapan komisyon şahsım tarafından oluşturulmamış, ihale sürecine dair bir dahlim ve yönlendirmem de olmamıştır. İhale komisyonun da görev yapan Esenyurt Belediyesi çalışanları ve ilgili belediye başkan yardımcısı da bunu teyit edecektir. Bu ihaleye teklif veren firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. İhale neticesinde kazanan firmanın sahibiyle de şahsi bir münasebetim bulunmamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana tek önceliğim Esenyurt halkının menfaatleri olmuştur." ifadelerini kullandı.
Özer, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.
Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.
SUÇ ÖRGÜTÜ, İHALEYE FESAT, HAKSIZ MAL EDİNME...
Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.