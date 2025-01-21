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Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM'li Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla uzaklaştırılan CHP/DEM'li Ahmet Özer, bu kez Beşiktaş Belediyesi'nde patlayan "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddialarıyla hesaba çekildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Özer’in suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olarak belediye ihalelerine müdahale ettiği ve bu süreçte rüşvet ağına dahil olduğu iddia edildi. Özer'in tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılıkça alınan ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Özer, suçlamalara konu olan iki ihale sürecinde bir dahli ve sorumluluğu olmadığını savundu.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:32 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 12:51
Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı

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    İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu kez "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargı önünde...

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aziz İhsan Akşat: (AA)Aziz İhsan Akşat: (AA)

    AHMET ÖZER CEZAEVİNDEN İFADE VERDİ
    Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Ahmet Özer, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

    İhale süreçlerinde başkan sıfatıyla herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savunan Özer, "Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır." dedi.

    "BAŞKANIM AMA SORUMLU DEĞİLİM"
    Özer, soruşturmaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahli olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

    "Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçlarının eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim. Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım."

    CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, bu süreçte ismini basından öğrendiğini dile getiren Özer, belediye başkanlığı döneminde ilgili ihalelere ilişkin hak ediş yapılmadığını ve tek kuruş ödenmediğini iddia etti.

    CHP/DEM'li Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP/DEM'li Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Özer, isnat edilen suçlamaya konu olan Esenyurt Belediye Başkanlığının "evsel atıkların toplanması, nakli, pazar, cadde ve sokak temizliği amacıyla araç kiralaması hizmeti alımı işine" ilişkin ihalelerde belediye başkanlarının "ihale sorumlusu" olmadığını öne sürdü.

    Suçlamaya konu ihale şartnamesi, zeyilnameler ve firmalarca verilen teklifler konusunda bilgi sahibi olmadığını aktaran Özer, "İhaleyi yapan komisyon şahsım tarafından oluşturulmamış, ihale sürecine dair bir dahlim ve yönlendirmem de olmamıştır. İhale komisyonun da görev yapan Esenyurt Belediyesi çalışanları ve ilgili belediye başkan yardımcısı da bunu teyit edecektir. Bu ihaleye teklif veren firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. İhale neticesinde kazanan firmanın sahibiyle de şahsi bir münasebetim bulunmamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana tek önceliğim Esenyurt halkının menfaatleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Özer, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

    SORUŞTURMANIN DETAYLARI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

    Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

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    SUÇ ÖRGÜTÜ, İHALEYE FESAT, HAKSIZ MAL EDİNME...
    Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

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    "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

    "Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir."

    Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

    Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklanmıştı.

    "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve suç örgütüne yönelik soruşturmasında da şüpheli konumda bulunan Ahmet Özer, dün ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

    Hakimlik Özer'in tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

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