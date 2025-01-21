Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş 'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu kez "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargı önünde...

İhale süreçlerinde başkan sıfatıyla herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savunan Özer, "Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır." dedi.

"BAŞKANIM AMA SORUMLU DEĞİLİM"

Özer, soruşturmaya konu iki ihale sürecinde en ufak bir dahli olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti. Yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçlarının eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim. Bunun dışında ihaleye giren firmalara ilişkin yazılı ya da sözlü talimatım olmadı. Teklif veren firmaları tanımam. Yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım."

CHP/DEM'li Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, bu süreçte ismini basından öğrendiğini dile getiren Özer, belediye başkanlığı döneminde ilgili ihalelere ilişkin hak ediş yapılmadığını ve tek kuruş ödenmediğini iddia etti.