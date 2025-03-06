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CHP'li belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturması: 10 isme 15 yıl hapis talebi! Hangi belediyeler listede?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve "Kent Uzlaşısı" adı verilen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın metropol belediyelerine sızma girişimine ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, aralarında Cumhuriyet Halk Partili Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün bulunduğu 10 şüphelinin, örgütün talimatı doğrultusunda belediyelere yerleştirildiği ve örgütün mali yapısını güçlendirmek amacıyla hareket ettikleri iddia edildi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 13:33
CHP’li belediyelere Kent Uzlaşısı soruşturması: 10 isme 15 yıl hapis talebi! Hangi belediyeler listede?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Kent Uzlaşısı" adı altında beledieyere terör örgütü PKK yandaşlarının doldurduğu ortaya çıktı.

Skandalın patlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Kent Uzlaşısı" soruşturması tamamlandı.

Belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturması!

10 İSME 15 YIL HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen"

"KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI"NIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmış ve sevk yazısında soruşturmanın detayları ortaya çıkmıştı.

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklandıKent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

ÖRGÜTSEL PAYLAŞIM YAPILAN GRUPTA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Telefonu incelemeye alınan şüphelilerden Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in iletişimde olduğu 313 kişiden 6'sının arama kaydı olduğu, 8 kişinin ise cezaevinde olduğu savcılığın sevk yazısında yer aldı.

Şüphelinin mesajlaşma uygulamasında 'HDP 1. Bölge ilçeler' isimli grupta yer aldığı, başka gruplarda da katılımcı olduğu ve bu gruplarda örgütsel paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

KOBANİ OLAYLARINA İTHAFEN EL YAZISIYLA YAZILMIŞ DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli Yüksel'in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dokümanlarda el yazısıyla yazılmış, içeriğinde HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı ile terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarının 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Suriye Aynelarab (Kobani) bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok il ve ilçede barikat kurup yol kesme eylemleri gerçekleştirdiği, yine örgüt yandaşlarının uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binaları, vatandaşların evleri, iş yerleri ve araçlarına zarar verdiği, 2 Polis Memurunun şehit edildiği, toplamda 35 kişinin hayatını kaybettiği 435'i sivil 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişinin yaralandığı olaylara ithafen yazıldığı tespit edildi.

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklandıKent Uzlaşısı soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

ÖRGÜTÜN SAHA GÜCÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENMİŞ
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'in de aralarında bulunduğu pek çok şüphelinin telefon incelemesinde arama kaydı olan kişilerle iletişimde olduğunun belirtildiği sevk yazısında, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu, KCK yürütüme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin çeşitli ilçe belediyelerine yerleştirildiği, Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütünün mali yapısına desteklenmesi ve alan saha gücünün arttırılmasını ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri aktarıldı.

İLÇE BELEDİYELERİNDE KRİTİK KONUMLARA GETİRİLDİLER
Şüphelilerin sevk yazısında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları belirtilirken HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu, HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleri ile eş güdümlü şekilde siyasal alanda da 'kent uzlaşısı' modeli üzerinden metropol belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, şüphelilerin siyasi tutum ve davranışlarının bu doğrultuda ve üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği ve bu kapsamda şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünü HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri kaydedildi. Ayrıca, şüphelilerin bu çerçevede ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri, bu şekilde silahlı terör örgütü ile organik bağ kurmak suretiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde süreklilik içeren eylemler gerçekleştirdikleri kaydedildi.

'Kent uzlaşısı' operasyonunda gözaltına alınan Elif Gül'ün PKK'ya katılan kızını dağda ziyaret ettiği ortaya çıktı. Fotoğraftaki: Ortaki Dilan Gül yanındaki Elif Gül (Takvim.com.tr Arşiv)'Kent uzlaşısı' operasyonunda gözaltına alınan Elif Gül'ün PKK'ya katılan kızını dağda ziyaret ettiği ortaya çıktı. Fotoğraftaki: Ortaki Dilan Gül yanındaki Elif Gül (Takvim.com.tr Arşiv)

TUTUKLANAN MECLİS ÜYESİNİN KIZI DAĞ'DA TERÖRİST ÇIKMIŞTI
'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, Elif Gül'ün ise eşiyle birlikte dağa gidip kızını ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar | 10 şüpheli tutuklandıBelediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar | 10 şüpheli tutuklandı

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