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Başkan Erdoğan'dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimini sırasında birileri evlerinde kahve içerken esnafların milletle birlikte ihanete karşı durduğunu belirten Erdoğan, "Esnaf sadece tüccar demek değildir, esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur." dedi. Esnafa uyarılarda bulunan Erdoğan, fahiş fiyat yapanları aralarında barındırmamalarını istedi. Erdoğan, esnafa verilen kredi desteklerinde limitlerin yükseltildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 20:46
Başkan Erdoğan’dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ramazan-ı Şerif'in kalbimizi ferahlatan ikliminde siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ülkemizdeki tüm sanatkar ve esnafa selamlarımı iletiyorum. Esnaf ve sanatkarlık her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. Sanat ve zanaatın rızka vesile olması demektir. Kul hakkını gözetmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı ön planda tutmak demektir.

Ahilik yeminiyle çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla işini yapacağına, hakkın rızasını göstererek halka hizmet edeceğine, güven, sevgi, sabır, dostluk, adalet ilklerine ve komşuluk hukukuna sahip çıkacağına, kul hakkını gözeterek kimseye haksızlık yapmayacağına namusu izzeti üzerine söz verirlermiş. Ahiliğin özünü tarif eden bu ahlaki değerlerse ticaret yapan tüm esnaf kardeşlerimizle bizler de iftihar ediyoruz. Ahilik kültürün devam etmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"ESNAF ÜLKEMİZİN TAŞIYICI KOLONUDUR"

Ahilik yemindeki ilkelere dört elle sarılacağınıza ve bu kültürü yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Siyasete atılmadan önce hem ücretli olarak çalışmış hem kendi işini yapmış bir kardeşiniz olarak esnaflığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar güçlü olursa bizde devlet olarak zemine o derece güçlü basarız. Çünkü esnaf mal alıp satan tüccarlık yapan kişi demek değildir. Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır.

15 TEMMUZ'A KARŞI KOYDUNUZ

Tarih boyunca milletimiz ne zaman dara düşmüşse imdadına ilk koşan esnaf kardeşlerimiz olmuşlardır. Hep devletinin yanında milletimizin arkasında durmuştur. Birileri mülteci düşmanlığı yaparken Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz. Sizler meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini kahveyle TV'den izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Nerede bir sıkıntı sorun varsa sizler yardım ettiniz. Sadece sıkıntılı dönemlerde değil Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesinde de sizleri daima yanımızda bulduk. İradenize ve sizi temsil eden siyasi iradeye güçlü bir biçimde sahip çıktınız.

FAHİŞ FİYAT YAPANLARI ARANIZDA BARINDIRMAYIN

Esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan beraberce çalışarak inşallah fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Fahiş fiyat artışı yapanlara meydanı terk etmeyin. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ayıklamalısınız.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz.

İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz.

2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alıyoruz.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık.

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