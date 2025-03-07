Başkan Erdoğan mezun astsubaylara seslendi: Ordumuz yeni bir güç kaynağı elde etti

"Şu anda da 1200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bugünde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

"Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü, evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir." diyen Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi. (AA)

Bakan Güler de birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem içinde bulunulduğunu söyledi.

Bugün eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin okuldan mezun olduğunu belirten Güler, "Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır. Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir." dedi.

Bakan Güler, Türkiye'nin pek çok coğrafyada etkin rol üstlendiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde hatta Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak hep Türkiye'nin adı zikredilmektedir. Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlediği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi için Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha pek çok coğrafyada engin tecrübesiyle önemli vazifeler ifa etmektedir."