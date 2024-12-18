Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)
ORTAK KASA KİRALAMIŞLAR! BELGELER BULUNDU
Şüphelilerden Faik Kaplan'ın Özer'le yaklaşık bir yıllık süreçte 26 kez görüşme kaydının bulunduğu, Kaplan'ın dijital dokümanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda içerikli fotoğraf ve belgeler olduğu, iş yerinde yapılan aramada örgüte ait yayınlar bulundurduğu tespit edildi. Terör örgütü ile finans konusunda düzenlenen MASAK raporunun incelemesinde, Kaplan'ın Özer ile ortak kasa kiralama işlemi olduğu ortaya çıkarken Kaplan'ın Özer'in hesabına 29 işlemde 482 bin 750 TL para aktardığı tespit edildi.
ÖRGÜTÜN PARTİSİNDEN ADAYLIK
Özer'le yoğun telefon trafiği bulunan ve gözaltına alınan eski HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın ifadesine de ulaşıldı.
Erdoğan ifadesinde, 1998'den itibaren HADEP'in il başkanı olarak siyasete başladığını, belediye başkan adaylığının olduğunu söyleyerek, "Bu adaylığım süresi içerisinde Ahmet Özer akademisyendi, kendisiyle siyasi propaganda için seçim sürecinde destek almak amacıyla tanışıklığım oldu. O zamanlardan itibaren her yerel yönetim seçim sürecinde Ahmet Özer de partimizden çeşitli yerlerden belediye başkan adaylığı başvurularında bulundu. Bu başvuru sürecinde kendisi benden adaylıkla ilgili destek ve bilgi talebinde bulunuyordu" dedi. Parti örgütlenmesinde 3 dönem örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kendisine destek verecek gücüm vardı hem benim adaylığım hem de kendisinin aday olma süreçleri bizim aramızda yakın bir iletişim kurulmasını sağladı. Ayrıca Ahmet Özer partimizde Danışma Kurulu üyesi oldu, kısa bir süre de MYK üyeliği söz konusu oldu, bu pozisyonu gereği de kendisi ile görüşmelerimiz gerçekleşti" diye konuştu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)
'ÖZER, HDP'NİN VEKİLLİK TEKLİFİYLE GELMESİ İÇİN ISRAR EDİYORDU'
Eski HDP Mersin İl Başkanı Selman Günbat ise, il başkanlığı yaptığı 2014'de, 07 Haziran 2015 seçimlerinde Ahmet Özer kendisine HDP'den milletvekilliği adaylığı konusunda teklif gelmesini istediğini, bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi. Günbat, "Kendisi başvuru yapmadan bizim parti olarak ona teklif götürmemizi istiyordu. Ben de kendisiyle bu konuda konuştum ve Ahmet Özer'e il başkanlığı olarak böyle bir teklif götürme yetkimizin olmadığını, bu hususun genel merkezin tekelinde ve inisiyatifinde olduğunu anlattım. Ahmet Özer daha sonrasında bu konuşmalarda bizim yani Mersin HDP il başkanlığının genel merkezi bu konuda ikna etmemizi istedi. Ben de kendisine bu şekilde bir ikna kabiliyetimizin olmadığını defaatle belirttim. Ancak Ahmet Özer tüm bu yaklaşımıma karşın beni bu konuda defaatle aramaya devam etti. Kendisine son olarak Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Mersin milletvekili adaylığını deklare ettiğini, genel merkezin de Dengir Mir Mehmet Fırat'ı aday göstereceğini söylememize rağmen, milletvekilliği adaylığı tekliği götürülmesine yönelik ısrarına devam etti" ifadelerini kullandı.
Eski HDP Mersin İl Başkanı Selman Günbat. (Takvim.com.tr / Arşiv)
"MERSİN YERELİ ADAY OLMAZSA HDP KAYBEDER"
Sabah'ta yer alan habere göre; Günbat ifadesinde, Özer'in Mersin yereli üzerinden bir adayın olması gerektiğini, yoksa HDP'nin burada seçim kaybedebileceğini söylediğini ifade ederek, "7 Haziran 2015 sonrasında yenilenen 1 Kasım seçimleri için de aynı şekilde yani kendisine HDP Mersin milletvekilliği adaylığı götürülmesi yönündeki talebini defaatle dile getirdi. Yine kendisini ben bu konuda il başkanlığımızın inisiyatifi olmadığını dile getirdim.Kendisini bu hususta ikna etmeye çalıştım. Ancak milletvekilliği adaylığı hususundaki ısrarına devam etti. Bu sitemlerinde 7 Haziran 2015 seçimlerinde Mersin'den HDP'nin 2 milletvekili çıkarmasına rağmen yerelden aday gösterilmediği için 1 Kasım seçimlerinde 1'e düştüğünü ve bu şekilde kendisinin aday gösterilmemesi nedeniyle vekillik sayısının düştüğünü, kendisinin aday olması halinde yine 2 vekil çıkaracağımızı belirtiyordu" dedi.