ORGANİK BAĞ TESPİT EDİLDİ Ahmet Özer'in terör örgütünün KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasıyla sürekli ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurduğu, bu yapılanmanın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, özellikle legal görünen siyaset zemini üzerinde ilişkiler geliştirdiği, yapılanmanın faaliyetlerini siyasal zeminde devam ettirdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasında yeni detaylara yer verildi.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

BELEDİYE İMKANLARI İLE TERÖRE KALKAN OLDU

Bu kapsamda Özer'in örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü diğer faillerin tespit adına soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesinin ardından HTS baz irtibatları dosyaya dahil edilirken Özer ile yoğun şekilde irtibat kurdukları HTS analizi ile tespit edilen ve aynı doğrultuda örgütsel faaliyetleri bulunduğu görülen 13 şüpheliye yönelik 13 Aralık'ta 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra belediyelerin imkânlarını kullanarak terör örgütünün mali yapısına destek olduğu aktarıldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, Ahmet Özer'le çok sayıda telefon görüşmesi ve para transferi olduğu tespit edildi. KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'Siyasal Alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği aktarıldı.

KARAR KANDİL'DEN

Soruşturma dosyasında KCK yürütüme kurulu üyesi ve terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.