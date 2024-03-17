CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı





PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"



Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.



CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.

Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.