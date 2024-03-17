CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı

CHP - DEM - Kandil hattında süregelen bölücü ittifak tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı.
AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: ESENYURT'TA 'KANTON' PLANI
CHP'nin DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'nın ortak adayı Ahmet Özer, yerel seçimlere günler kala ağzındaki baklayı çıkardı. Özer, Esenyurt'u referandum yaparak İstanbul ve Türkiye'den ayırma planını açık açık söyledi.
"ESENYURT HALKI REFERANDUMLA TALEPTE BULUNABİLİR"
Esenyurt 7 büyükşehirden 57 ilden daha büyük bir ilçe olduğunu dile getiren Özer, "Esenyurt'un il olup olmaması genel idarenin vereceği bir karardır. Esenyurt halkı da referandumla böyle bir talepte bulunabilir" şeklinde konuştu.
'KÜRDİSTAN' HAYALİ KURAN BİR İSİM
Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.
AMAÇLARI İSTANBUL'U KANTONLARA PARÇALAMAK
Bugün de dile getirdiği 'Esenyurt'ta kanton' planı ile birlikte CHP - DEM ittifakının esas hedefinin İstanbul'u kantonlara parçalamak olduğu bir kez daha tescillendi.