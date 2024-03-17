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CHP/DEM'in 'kürdistan' hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt'ta 'kanton' planı

CHP/DEM'in 'kürdistan' hayalleri kuran ortak adayı Ahmet Özer, yerel seçimlere günler kala 'kanton' planını itiraf etti. Özer referandum yaparak Esenyurt'u İstanbul ve Türkiye'den ayırmak istediklerini açık açık söyledi. Daha önce "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren Özer'in dile getirdiği 'Esenyurt'ta kanton' planı ile birlikte CHP - DEM ittifakının esas hedefinin İstanbul'u kantonlara parçalamak olduğu bir kez daha tescillendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 18:59 Güncelleme 17 Mart 2024, 19:11
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı

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AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: ESENYURT'TA 'KANTON' PLANI

CHP'nin DEM'e peşkeş çektiği Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'nın ortak adayı Ahmet Özer, yerel seçimlere günler kala ağzındaki baklayı çıkardı. Özer, Esenyurt'u referandum yaparak İstanbul ve Türkiye'den ayırma planını açık açık söyledi.

CHP ve DEM'in ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı!



"ESENYURT HALKI REFERANDUMLA TALEPTE BULUNABİLİR"

Esenyurt 7 büyükşehirden 57 ilden daha büyük bir ilçe olduğunu dile getiren Özer, "Esenyurt'un il olup olmaması genel idarenin vereceği bir karardır. Esenyurt halkı da referandumla böyle bir talepte bulunabilir" şeklinde konuştu.



'KÜRDİSTAN' HAYALİ KURAN BİR İSİM

Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.

AMAÇLARI İSTANBUL'U KANTONLARA PARÇALAMAK

Bugün de dile getirdiği 'Esenyurt'ta kanton' planı ile birlikte CHP - DEM ittifakının esas hedefinin İstanbul'u kantonlara parçalamak olduğu bir kez daha tescillendi.

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Bu bağlamda TAKVİM, CHP'nin 'DEM' tuttuğu Özer'i mercek altına aldı.

Özer'in 2014 yılında sözde 'Kürdistan' hayalleri kurduğu, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği ortaya çıktı.

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PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI: "TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR, HDP'NİN ÖNÜ AÇILMALI"

Kandil'le ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse eden Özer yerel özerklik talep edip anayasa değişikliği de istedi.

CHP'nin Esenyurt adayı, Türkiye'nin PKK'ya yaptığı operasyonlara dil uzatıp "Türkiye yanlış yapıyor. HDP'nin önü açılmalı" dedi.

Özer'in 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye aday olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

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