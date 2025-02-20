CHP/DEM’li Ahmet Özer’in skandalları bitmiyor! Sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını maaşa bağlamış

Geçtiğimiz aylarda 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından birçok skandal da gün yüzüne çıktı.
Belediyeyi adeta aile şirketine çeviriren Özer'in göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı görüldü.
Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. (Takvim.com.tr)
SABIKALI PERSONELİ İŞE ALMIŞ
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Skandallar bununla da kalmadı. Sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı.
CHP'li eski yönetiminin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.