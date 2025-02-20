SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP/DEM'li Ahmet Özer'in skandalları bitmiyor! Sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını maaşa bağlamış

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'nin DEM komiseri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevinden uzaklaştırıldı. Özer'in görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok skandal da gün yüzüne çıktı. Belediyeyi aile şirketine çeviren Özer'in Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:01 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:17
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in skandalları bitmiyor! Sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını maaşa bağlamış

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçtiğimiz aylarda 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından birçok skandal da gün yüzüne çıktı.

    Belediyeyi adeta aile şirketine çeviriren Özer'in göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi.

    Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı görüldü.

    Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

    Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. (Takvim.com.tr)Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. (Takvim.com.tr)

    SABIKALI PERSONELİ İŞE ALMIŞ
    Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Skandallar bununla da kalmadı. Sabıkalı bir kişinin belediyede istihdam edildiği ortaya çıktı.

    CHP'li eski yönetiminin Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün'ü işe aldığı anlaşıldı.

    Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün. (Takvim.com.tr)Diyarbakır merkezli büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan Aydın Ergün. (Takvim.com.tr)

    Uyuşturucu madde kaçakçılığından sabıkası bulunan Ergün'ün aylarca belediyede çalıştırıldığı ve kendisine kamu kaynaklarından maaş verildiği belirlendi.

    Suç kaydı bulunan Aydın Ergün'ün belediyedeki işine son verildi.

    CHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmışCHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmış
    CHP/DEM'li Ahmet Özer'in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: 'JR Özer'ler WhatsApp'tan talimat yağdırmış

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! 200 doktoru dolandırdı
    CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!
    Türk Telekom
    Mattia Ahmet Minguzzi vahşice öldürülmüştü! Ailesi ilk kez konuştu: Hastane ziyaretine gelen esnaf aynı şeyi söyledi...
    CHP/DEM’li Ahmet Özer’in skandalları bitmiyor! Sabıkalı uyuşturucu kaçakçısını maaşa bağlamış
    TÜSİAD’a çifte soruşturma! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı
    Bayram ikramiyesinde 4’lü formül! Emekliler ne alacak? Masaya neler gelecek?
    İstanbul’da kar başladı trafik durdu toplu ulaşım çöktü!
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    Fitne girişimi
    Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi!
    İncelemeyi engelleyene af yok: Rekabet Kurulu’ndan BİM’e 1,3 milyar TL idari para cezası!
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş’ten flaş tahmin
    20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler duyurdu
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Sadık vekiller örgütlendi! İzmir’de İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHP’li Orhan Sarıbal’dan bomba sözler
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek Kader Avrupa’ya gülmüyor dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı