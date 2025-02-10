CHP'nin muadil 6'lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı





İKİ KARE, AYNI FİLM FAKLI BÖLÜM!



Bu tablo akıllara 14-28 Mayıs sürecindeki CHP içindeki adaylık kavgasını getirdi.



O dönem Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adaylık kovalıyordu. 6'lı masadaki kriz ve dayatmaların sonucu Özel ve Yavaş'a "cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülüyle "sus payı" verildi.



KILIÇDAROĞLU "YİĞİTLERİM" DEDİ HANÇERİ YEDİ



Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la kamera karşısına geçip "Yiğitlerim" dedi. Ancak en büyük darbeyi "oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu'ndan yedi.



İMAMOĞLU VE ÖZEL'E "BEN SİZİNLE OLMAM" MESAJI



Ankara'daki 3'lü zirvede de bu sahnenin benzeri yaşandı.



Yavaş "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız" denilen toplantı sonrası Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı verdi.



TAKVİM.COM.TR MANŞET MANŞET YAZDI



Öte yandan Takvim.com.tr, Özgür Özel'in duyurusunu yaptığı ön seçim kararı sonrası CHP'de iç karışıklığın büyüyeceğini, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişmenin daha da derinleşeceğini günler öncesinden manşet manşet yazdı.



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