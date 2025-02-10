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CHP'nin muadil 6'lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı

CHP'deki "ön seçim" krizi katlanarak büyüyor. Ankara'da 6'lı masa benzeri 3'lü masa kuruldu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bir araya geldi ancak zirveden uzlaşı çıkmadı. Yavaş, Özgür Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı verip ön seçime katılmayacağını duyurdu. Yavaş'ın Parti Meclisi toplantısını beklemeden yol haritasını belirlemesi CHP'deki krizin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 11:26
CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı

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    Cumhuriyet Halk Partisi, iç çekişme, kaos ve krizin pençesinde sağdan sola savruluyor.

    Özgür Özel'in adayın ön seçimle belirleneceğini duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet daha da derinleşti.
    Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak


    İmamoğlu parti içi "ön seçimli" sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirtti.



    ANKARA'DA 2,5 SAATLİK 3'LÜ ZİRVE... ANKETLERİ MASAYA KOYDU

    Tartışmaların gölgesinde Ankara'da 3'lü zirve yapıldı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi. 2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı.

    CHP'deki 3'lü zirveden savaş çıktı!



    UZLAŞI ÇIKMADI

    Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.




    YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

    Bunun üzerine Yavaş, Parti Meclisi toplantısını beklemeden yol haritasını belirledi. Ön seçime katılmayacağını Özgür Özel ve Genel Merkez'e bildirdi.

    ABB Başkanı'nın PM toplantısını beklemeden böyle bir adım atması CHP'deki krizin boyutunu da somut bir şekilde gözler önüne serdi.





    ÖZGÜR ÖZEL FENA PATLADI

    Öte yandan Özgür Özel'in "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımının altı boş çıktı. Mansur Yavaş bu sözlerin üzerinden 10 saat geçmeden "ön seçime girmem" diyerek yolları ayırdı.



    İKİ KARE, AYNI FİLM FAKLI BÖLÜM!

    Bu tablo akıllara 14-28 Mayıs sürecindeki CHP içindeki adaylık kavgasını getirdi.

    O dönem Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da adaylık kovalıyordu. 6'lı masadaki kriz ve dayatmaların sonucu Özel ve Yavaş'a "cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülüyle "sus payı" verildi.

    KILIÇDAROĞLU "YİĞİTLERİM" DEDİ HANÇERİ YEDİ

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'la kamera karşısına geçip "Yiğitlerim" dedi. Ancak en büyük darbeyi "oğlum" dediği Ekrem İmamoğlu'ndan yedi.

    İMAMOĞLU VE ÖZEL'E "BEN SİZİNLE OLMAM" MESAJI

    Ankara'daki 3'lü zirvede de bu sahnenin benzeri yaşandı.

    Yavaş "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız" denilen toplantı sonrası Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı verdi.

    TAKVİM.COM.TR MANŞET MANŞET YAZDI

    Öte yandan Takvim.com.tr, Özgür Özel'in duyurusunu yaptığı ön seçim kararı sonrası CHP'de iç karışıklığın büyüyeceğini, İmamoğlu ve Yavaş arasındaki çekişmenin daha da derinleşeceğini günler öncesinden manşet manşet yazdı.

    İşte sürece ışık tutan haberlerimiz;

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    CHPde 3lü savaş toplantısı! Ön seçim isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaşla görüştü: Masaya anket geldiCHPde 3lü savaş toplantısı! Ön seçim isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaşla görüştü: Masaya anket geldi

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