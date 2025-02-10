CHP'nin muadil 6'lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu'na "Ben sizinle olmam" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi, iç çekişme, kaos ve krizin pençesinde sağdan sola savruluyor.
Özgür Özel'in adayın ön seçimle belirleneceğini duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş
arasındaki rekabet daha da derinleşti.
İmamoğlu parti içi "ön seçimli" sürece sıcak bakarken, Yavaş anketleri masaya sürerek adaylık tartışmalarını erken bulduğunu belirtti.
ANKARA'DA 2,5 SAATLİK 3'LÜ ZİRVE... ANKETLERİ MASAYA KOYDU
Tartışmaların gölgesinde Ankara'da 3'lü zirve yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi. 2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı.
UZLAŞI ÇIKMADI
Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.
YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK
Bunun üzerine Yavaş, Parti Meclisi toplantısını beklemeden yol haritasını belirledi. Ön seçime katılmayacağını Özgür Özel ve Genel Merkez'e bildirdi.
ABB Başkanı'nın PM toplantısını beklemeden böyle bir adım atması CHP'deki krizin boyutunu da somut bir şekilde gözler önüne serdi.