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CHP'deki "ön seçim" kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a "Ayağımıza dolanma" mesajı

CHP'deki "ön seçim" ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkarttı. Mansur Yavaş'ın "Aday belirlemek için henüz erken. Gün ola harman ola" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, "Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaş'ın görüşü farklı olabilir" diyerek Yavaş'a "Ayağımıza dolanma" mesajı verdi. İBB Başkanı'nın "Bunlar parti içi meseleler" beyanıyla CHP'deki adaylık kavgasını kabullenmesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 13:58
CHP’deki ön seçim kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a Ayağımıza dolanma mesajı

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    CHP'deki "ön seçim" ilanı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor.

    İkili birbirilerini yıpratacak eylem ve söylemler geliştirdi. İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti.

    İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt



    Saraçhane'den gelen bu baskı CHP içerisinde huzursuzluklara yol açarken Mansur Yavaş ön seçime karşı çıktı.

    Yavaş: ʺAday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyimʺ (Takvim.com.tr)Yavaş: ʺAday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyimʺ (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ: "ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Rakibi İmamoğlu'na "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı veren Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU "PARTİ İÇİ MESELELER" DEYİP KRİZİ KABUL ETTİ: MANSUR YAVAŞ'A OLAY YANIT

    Yavaş'ın bu sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

    İstanbul'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinde ilk kez halk kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum" diyerek "ön seçim" kararını savundu.

    "Aday belirlemek için çok erken. Birbirimizin enerjisini yormayalım. Gün ola harman ola" diyen Yavaş için "Görüşü farklı olabilir, bunlar parti içi meseleler" değerlendirmesini yaptı.

    Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ʺAyağımıza dolanmaʺ mesajı (Takvim.com.tr)

    "AYAĞIMIZA DOLANMA" MESAJI

    Dolayısıyla İmamoğlu "parti içi meseleler" beyanında bulunarak Mansur Yavaş'la sorun yaşadığını kabul etmiş oldu.

    İBB Başkanı'nın rakibine "Parti tarihi bir eğilim koymuş, ayağımıza dolanma" mesajı göndermesi dikkat çekti.

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