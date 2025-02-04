CHP'deki "ön seçim" kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a "Ayağımıza dolanma" mesajı

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CHP'deki "ön seçim" ilanı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. İkili birbirilerini yıpratacak eylem ve söylemler geliştirdi. İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti. İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a yanıt



Saraçhane'den gelen bu baskı CHP içerisinde huzursuzluklara yol açarken Mansur Yavaş ön seçime karşı çıktı.

Yavaş: ʺAday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyimʺ (Takvim.com.tr)





MANSUR YAVAŞ: "ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"



Rakibi İmamoğlu'na "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı veren Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun" dedi.