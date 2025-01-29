Özgür Özel'den "adaylık" operasyonu! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na "anketli" meydan okuma | Kılıçdaroğlu'ndan "başlıyoruz" mesajı

Mansur Yavaş cephesi Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu (Takvim.com.tr)





MANSUR YAVAŞ CEPHESİ MEYDAN OKUDU



Mansur Yavaş'a yakın X hesapları anketler servis edip Yavaş'ın adaylığını destekleyen paylaşımlarda bulundu.



Mansur Yavaş'ın ekibinde yer alan Mehmet Bayır, X hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu. "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır." diyen Bayır, "Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" dedi.



ABB'ye yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli hesap "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı" haberini "Mansur Başkanın haberi var mı?" paylaşımıyla tekzip etti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)



ANKET BOMBASI: "KAMUOYU YOKLAMALARINDA HEP BEN BİRİNCİ ÇIKIYORUM"



Yavaş son olarak "anket" kozunu kullandı. "Anketler Mansur Yavaş" önde haberleri dolaşıma sokuldu.



ikili arasında esen soğuk rüzgarlar İmamoğlu'nun Ankara'ya gelip Mansur Yavaş'ı hatırlamaması ile daha belirgin hale geldi. Basın mensuplarını sorusu üzerine İmamoğlu, "İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefon açarız şimdi (dönüşte) yolda. Hal hatır sorarız" diyerek konuyu geçiştirdi.



Mansur Yavaş'ın 9 Kasım 2024'te yaptığı "Son 50 ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum" açıklamasının arkasında olduğu söyleniyor.



Ekrem İmamoğlu'na yakın Saraçhane bloğunda da "ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar" endişesi hakim.