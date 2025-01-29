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Özgür Özel'den "adaylık" operasyonu! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na "anketli" meydan okuma | Kılıçdaroğlu'ndan "başlıyoruz" mesajı

CHP'deki "ön seçim" ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkardı. Özgür Özel bir anda "Penaltıyı ben attırırım" noktasından "Penaltıyı ben de atarım" noktasına geldi. CHP içinden "Doğal aday Genel Başkandır" yorumları yükselirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında esen soğuk rüzgarlar fırtınaya evrildi. Yavaş cephesi anketlerle İmamoğlu'na meydan okudu. Genel Merkez'e kurultay sopası gösteren Bay Kemalistler ise "Ön seçim" duyurusu sonrası "Başlıyoruz" paylaşımları yapmaya başladı. Takvim.com.tr CHP kulislerine daldı, 4 boyutlu kavganın nabzını tuttu.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:41
Özgür Özel’den adaylık operasyonu! Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlu’ndan başlıyoruz mesajı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yol haritasından "savaş" çıktı.

    Ekrem İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel "ön seçim" bariyeri çekti. Daha önce "penaltıyı ben attırırım" diyen Özel şimdi topu parti üyelerine bıraktı.

    Bu açıklama sonrası CHP'deki adaylık çekişmesi boyut kazandı.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    Saraçhane bloğu Ekrem İmamoğlu'nu aday ilan etti. Mansur Yavaş cephesi "başlıyoruz" deyip adaylık çalışmalarının işaret fişeğini attı. Bay Kemalistler "Biz de buradayız" mesajı vermekten geri durmadı.

    Gözlerin çevrildiği Özgür Özel için ise "Doğal aday Genel Başkandır" önerileri gelmeye başladı. "Özel adaylık için nabız yokluyor" yorumları yapıldı.

    Bu durum CHP'deki adaylık savaşının 4 koldan şekilleneceğini gösterdi.

    Barış Yarkadaş, ʺCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olmalıdırʺ (Takvim.com.tr)Barış Yarkadaş, ʺCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olmalıdırʺ (Takvim.com.tr)


    "CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZGÜR ÖZEL OLMALI"

    CHP'nin ekran yüzlerinden, eski CHP vekili Barış Yarkadaş, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olmalıdır" çıkışında bulundu.

    CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savundu.

    Mansur Yavaş cephesi Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş cephesi Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ CEPHESİ MEYDAN OKUDU

    Mansur Yavaş'a yakın X hesapları anketler servis edip Yavaş'ın adaylığını destekleyen paylaşımlarda bulundu.

    Mansur Yavaş'ın ekibinde yer alan Mehmet Bayır, X hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu.

    "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır." diyen Bayır, "Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" dedi.

    ABB'ye yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli hesap "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı" haberini "Mansur Başkanın haberi var mı?" paylaşımıyla tekzip etti.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)

    ANKET BOMBASI: "KAMUOYU YOKLAMALARINDA HEP BEN BİRİNCİ ÇIKIYORUM"

    Yavaş son olarak "anket" kozunu kullandı. "Anketler Mansur Yavaş" önde haberleri dolaşıma sokuldu.

    ikili arasında esen soğuk rüzgarlar İmamoğlu'nun Ankara'ya gelip Mansur Yavaş'ı hatırlamaması ile daha belirgin hale geldi. Basın mensuplarını sorusu üzerine İmamoğlu, "İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefon açarız şimdi (dönüşte) yolda. Hal hatır sorarız" diyerek konuyu geçiştirdi.

    Mansur Yavaş'ın 9 Kasım 2024'te yaptığı "Son 50 ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum" açıklamasının arkasında olduğu söyleniyor.

    Ekrem İmamoğlu'na yakın Saraçhane bloğunda da "ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar" endişesi hakim.

    Bay Kemalistler mesajı verdi: Başlıyoruz (Takvim.com.tr)Bay Kemalistler mesajı verdi: Başlıyoruz (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ: BAŞLIYORUZ

    Sürekli geri dönüş sinyalleri veren, Genel Merkez'e kurultay sopası gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise adeta fırsat kolluyor. Özgür Özel'in "Ön Seçim" ilanı sonrası Bay Kemalist hesaplar "Başlıyoruz" paylaşımları yapmaya başladı.

    Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" diyerek geri dönüş sinyalleri vermişti.

    CHPde savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğluna ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?CHPde savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğluna ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
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