SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Malezya'daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Erdoğan törenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sultan Nazrin Şah'a teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın dost olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, tören öncesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 11:19
Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora beratı takdim edildi.

    Başkan Erdoğan'dan Malezya'da

    Başkan Erdoğan tören sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

    Perak Sultanı Nazrin Şah, Başkan Erdoğan'a fahri doktora beratı tevdi etti. (Ekran görüntüsü)Perak Sultanı Nazrin Şah, Başkan Erdoğan'a fahri doktora beratı tevdi etti. (Ekran görüntüsü)

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hisesediyoruz.

    İKİ ÜLKE UZAKLIĞA RAĞMEN DOST, KARDEŞ VE ORTAKTIR

    Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü. (AA)

    "40 BİN ÖĞRENCİSİYLE MALEZYA AKADEMİK HAYATINDA SEÇKİN BİR ROL OYNUYOR"

    Malezya'nın yükseöğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri foktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü. (AA)

    NAZRİN ŞAH İLE GÖRÜŞTÜ

    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan... İmzalar atılacak
    Öcalan’ın PKK’yı fesih çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG’yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara’nın planı ne?
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’ın Trump’ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında
    14 gün çalışana 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’nın detayları belli oldu
    Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump Gazze’ye çökme isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner’in sinsi planı
    EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...
    İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...
    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkıyor
    EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?
    Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho
    Başkan Erdoğan’dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar
    Adana Demirspor’un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası sert sözler: Hırsızlık!
    CHP’de 3’lü savaş toplantısı! Ön seçim isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’la görüştü: Masaya anket geldi
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında şok: Misafir takım sahadan çekildi
    USAID sonrası CIA’ya bir darbe daha! Elon Musk duyurdu: Voice of America ve Radio Free Europe kapatılacak
    CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı
    İstanbul’da musluklardan çamur akıyor! İSKİ’den skandal açıklama
    Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı
    MHP lideri Bahçeli’den iyiyim mesajı! Trump’ın Gazze’yi ilhak planına sert tepki: Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okuma