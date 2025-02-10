Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora beratı takdim edildi.
Başkan Erdoğan tören sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora beratı takdim edildi.
Başkan Erdoğan tören sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hisesediyoruz.
İKİ ÜLKE UZAKLIĞA RAĞMEN DOST, KARDEŞ VE ORTAKTIR
Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.
"40 BİN ÖĞRENCİSİYLE MALEZYA AKADEMİK HAYATINDA SEÇKİN BİR ROL OYNUYOR"
Malezya'nın yükseöğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri foktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.
NAZRİN ŞAH İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.