Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar

Perak Sultanı Nazrin Şah, Başkan Erdoğan'a fahri doktora beratı tevdi etti. (Ekran görüntüsü)



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş ülke Malezya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendimizi evimizde, kardeşler arasında hisesediyoruz.



İKİ ÜLKE UZAKLIĞA RAĞMEN DOST, KARDEŞ VE ORTAKTIR



Asya'nın iki yakasında yer alan Malezya ve Türkiye dost, kardeş ve ortaktır. 2014 yılında olan ilişkilerimizi 2022 yılında stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Bir dönem ülkemize hakim olan dönemde çok sayıda öğrencimiz Türkiye'de akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak 190'ı aşkın ülkeye yükseköğrenim imkanı sunuyoruz.