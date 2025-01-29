Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel'i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... "Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız"

CHP 'de Ekrem İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel "ön seçim" bariyeri çekti. Daha önce "penaltıyı ben attırırım" diyen Özel şimdi topu parti üyelerine bıraktı. Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine ise Mansur Yavaş cephesinden yalanlama geldi.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



Özel'in yalnızca aday belirleme sürecini başlatacağını ifade ettiği, buna karşın Mansur Yavaş'ın "çok erken, doğru olmaz" uyarısı yaptığı ileri sürüldü.



"CUMHURBAŞKANI, SADECE CHP'LİLERİN OYUYLA MI SEÇİLECEK?"

CHP'de aday belirleme kararının milletvekillerinden oluşan Meclis grubu tarafından belirlendiğine dikkat çeken Yavaş'ın çekirdek ekibi, "Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Üyelerin tercih ettiği isim, partinin Meclis grubu tarafından onaylanmazsa ya da önemli bir kısmı farklı bir aday tercinde bulunulursa ne olacak? Bu, parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamaz mı?" sözleriyle Genel Merkez'e tepki gösterdi.

Yine Özel'in birçok kez "seçilmesi garanti birini aday yapacağız" dediğine dikkati çeken Mansurcular, "Genel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş, açık ara önde çıkıyor. Seçime kadar Yavaş, anketlerde hep birinci olmaya devam ederse ne olacak? 'Biz üyelerimize sorduk, başka biri çıktı' mı denilecek? Bu durumda nasıl garanti aday belirlenmiş olacak? Cumhurbaşkanı, sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek? Her kesimden insanların destek vereceği bir isim, nasıl parti üyeleri tarafından belirlenmiş olacak?" ifadelerini kullandı. Hem Ekrem İmamoğlu'na da "Anketlerde senden öndeyiz" mesajı verildi.