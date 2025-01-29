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Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel'i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... "Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız"

CHP'nin 'ön seçimli' yeni yol haritasından 'savaş' çıktı. Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi. Yavaş'a yakın kaynaklar, Özgür Özel ile görüşmeyi doğruladı, ancak Özel'in Yavaş'a ön seçimle aday belirleme tercihini söylemediğini kaydetti. "Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Cumhurbaşkanı sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek?" diyen Mansurcular “Genel merkez de görüyor. Anketlerde öndeyiz" çıkışında bulundu. Öte yandan "Yavaş ön seçime katılmayacağını duyuracak" iddiası kulislerde konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:38
Kriz büyük! Mansur Yavaş Özgür Özel’i yalanlayıp anketleri masaya getirdi... Ön seçim tercihi bize söylenmedi katılmayacağız

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    CHP'de Ekrem İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel "ön seçim" bariyeri çekti. Daha önce "penaltıyı ben attırırım" diyen Özel şimdi topu parti üyelerine bıraktı.

    Özel'in "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" sözlerine ise Mansur Yavaş cephesinden yalanlama geldi.

    CHP'de "ön seçim" krizi!



    MANSUR YAVAŞ ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLADI: ÖN SEÇİM TERCİHİNİ BİZE SÖYLEMEDİLER

    Yavaş'a yakın kaynaklar, Özgür Özel ile görüşmeyi doğruladı, ancak Özel'in Yavaş'a ön seçimle aday belirleme tercihini söylemediğini kaydetti.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    Özel'in yalnızca aday belirleme sürecini başlatacağını ifade ettiği, buna karşın Mansur Yavaş'ın "çok erken, doğru olmaz" uyarısı yaptığı ileri sürüldü.

    "CUMHURBAŞKANI, SADECE CHP'LİLERİN OYUYLA MI SEÇİLECEK?"

    CHP'de aday belirleme kararının milletvekillerinden oluşan Meclis grubu tarafından belirlendiğine dikkat çeken Yavaş'ın çekirdek ekibi, "Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Üyelerin tercih ettiği isim, partinin Meclis grubu tarafından onaylanmazsa ya da önemli bir kısmı farklı bir aday tercinde bulunulursa ne olacak? Bu, parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamaz mı?" sözleriyle Genel Merkez'e tepki gösterdi.

    Yine Özel'in birçok kez "seçilmesi garanti birini aday yapacağız" dediğine dikkati çeken Mansurcular, "Genel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş, açık ara önde çıkıyor. Seçime kadar Yavaş, anketlerde hep birinci olmaya devam ederse ne olacak? 'Biz üyelerimize sorduk, başka biri çıktı' mı denilecek? Bu durumda nasıl garanti aday belirlenmiş olacak? Cumhurbaşkanı, sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek? Her kesimden insanların destek vereceği bir isim, nasıl parti üyeleri tarafından belirlenmiş olacak?" ifadelerini kullandı. Hem Ekrem İmamoğlu'na da "Anketlerde senden öndeyiz" mesajı verildi.

    Mansurcular ʺGenel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş, açık ara önde çıkıyorʺ görüşünü savunuyor (Takvim.com.tr)Mansurcular ʺGenel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş, açık ara önde çıkıyorʺ görüşünü savunuyor (Takvim.com.tr)

    Tartışmalar sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olmalıdır" diyen Barış Yarkadaş, "Mansur Yavaş en geç perşembe günü ön seçime katılmayacağını kamuoyuna açıklayacak" açıklamasında bulundu.


    İMAMOĞLU ADAY OLARAK AÇIKLANIRSA MANSUR YAVAŞ PARTİDEN AYRILIR

    İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

    Mansur Yavaş cephesi Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş cephesi Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu (Takvim.com.tr)


    MANSURCULAR MEYDAN OKUDU

    Mansur Yavaş'ın ekibinde yer alan Mehmet Bayır ise X hem Genel Merkez'e hem de Ekrem İmamoğu'na meydan okudu.

    "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır." diyen Bayır, "Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" dedi.

    ABB'ye yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli hesap "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı" haberini "Mansur Başkanın haberi var mı?" paylaşımıyla tekzip etti.

    CHPde savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğluna ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?CHPde savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğluna ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?

    Takvim.com.tr, Özgür Özel'in "ön seçim" kararının CHP içerisinde krizlere yol açacağını belirtmiş, "SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR" manşetini atmıştı.



    Özgür Özelden adaylık operasyonu! Mansur Yavaştan İmamoğluna anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlundan başlıyoruz mesajıÖzgür Özelden adaylık operasyonu! Mansur Yavaştan İmamoğluna anketli meydan okuma | Kılıçdaroğlundan başlıyoruz mesajı

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