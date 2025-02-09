CHP'de 3'lü savaş toplantısı! "Ön seçim" isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş'la görüştü

YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELDİ

Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu.

Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu sonucu çıktı.

Yavaş'ın PM'den çıkacak karara göre kendisine yol haritası çizeceği konuşuluyor.