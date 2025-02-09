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CHP'de 3'lü savaş toplantısı! "Ön seçim" isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş'la görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık savaşında günlerdir beklenen görüşme Ankara'da gerçekleşti. "Ön seçim" isteyip adayın parti içi oylarla adayın belirlenmesini talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 23:36
CHP’de 3’lü savaş toplantısı! Ön seçim isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’la görüştü

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    Cumrhuiyet Halk Partisi'nde "ön seçim" isteyip adayın parti içi oylarla adayın belirlenmesini talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.

    CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

    Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

    2,5 SAATLİK GÖRÜŞME

    Özel'in paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü.


    NELER KONUŞULDU?

    Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.

    YAVAŞ YİNE MASAYA ANKETLE GELDİ

    Ayrıca edinilen bilgiye göre Yavaş, 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi soruları sordurttu.

    Sabah'taki bilgiye göre anket sonuçları kapsamında geniş bir kesimin ön seçime karşı olduğu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu sonucu çıktı.

    Yavaş'ın PM'den çıkacak karara göre kendisine yol haritası çizeceği konuşuluyor.

    CHPde PM öncesi 3lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaşa karşı... Kim, kime ne teklif edecek?CHPde PM öncesi 3lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaşa karşı... Kim, kime ne teklif edecek?

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