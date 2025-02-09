CHP'de 3'lü savaş toplantısı! "Ön seçim" isteyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş'la görüştü

Cumrhuiyet Halk Partisi'nde "ön seçim" isteyip adayın parti içi oylarla adayın belirlenmesini talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştü.
CHP Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.
2,5 SAATLİK GÖRÜŞME
Özel'in paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraf da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2,5 saat sürdü.
NELER KONUŞULDU?
Toplantıda İmamoğlu tarafı Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı teklif etmeyi planlarken, Yavaş ekibi güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi sunacağı iddia edildi.