Ekrem'e "deprem" etkisi! "Aday için erken" diyen Mansur Yavaş'tan Özel'e yalanlama İmamoğlu'na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma

CHP 'de "ön seçim" duyurusu öngörülemez bir kavgaya evrildi. Özgür Özel 'in "Ekrem ve Mansur başkanla konuştuk. Mutabıkız" diyerek açıkladığı formül savaşın fitilini ateşledi. Ekrem İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti. İmamoğlu'nun bu baskısı CHP içinde huzursuzluklara yol açarken Mansur Yavaş "ön seçim" karşıtı bir tutum sergiledi. Yavaş ve Özgür Özel arasında da ipler bir hayli gerildi. CHP'li ABB Başkanı önce "Ön seçim kararı bana söylenmedi" dedi ardından anketleri masaya getirdi.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr) HEM ÖZEL'İ YALANLADI HEM İMAMOĞLU'NA ÜLTİMATOM ÇEKTİ: "ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN" Son olarak Mansur Yavaş , Ankara'da düzenlediği "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı etkinlikte hem Özgür Özel 'e yalanladı hem de Ekrem İmamoğlu 'na ültimatom çekti. "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" diyerek Özgür Özel'i yalanlayan Yavaş, "Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" diyerek İmamoğlu'na "yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" mesajı gönderdi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)







"GÜN OLA HARMAN OLA, O GÜNE KADAR KİM KALACAK?"



Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna ise manidar bir yanıt verdi.



"Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz"



"Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" ifadelerinin yer aldığı bu sözlerin hedefi hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu.