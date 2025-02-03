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Ekrem'e "deprem" etkisi! "Aday için erken" diyen Mansur Yavaş'tan Özel'e yalanlama İmamoğlu'na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma

CHP'deki "ön seçim" kavgası Mansur Yavaş'ın "Aday belirlemek için çok erken" açıklamasıyla tescillendi. Ankara'da basın toplantısı yapan Yavaş önce Özgür Özel'i yalanladı sonra da Ekrem İmamoğlu'na "Yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" diyerek ültimatom çekti. Yavaş'ın "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı etkinlik düzenleyip rakibi İmamoğlu'na "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı vermesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 13:45
Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma

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    CHP'de "ön seçim" duyurusu öngörülemez bir kavgaya evrildi. Özgür Özel'in "Ekrem ve Mansur başkanla konuştuk. Mutabıkız" diyerek açıkladığı formül savaşın fitilini ateşledi.

    Ekrem İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti. İmamoğlu'nun bu baskısı CHP içinde huzursuzluklara yol açarken Mansur Yavaş "ön seçim" karşıtı bir tutum sergiledi.

    Yavaş ve Özgür Özel arasında da ipler bir hayli gerildi. CHP'li ABB Başkanı önce "Ön seçim kararı bana söylenmedi" dedi ardından anketleri masaya getirdi.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


    HEM ÖZEL'İ YALANLADI HEM İMAMOĞLU'NA ÜLTİMATOM ÇEKTİ: "ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Son olarak Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlediği "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı etkinlikte hem Özgür Özel'e yalanladı hem de Ekrem İmamoğlu'na ültimatom çekti.

    "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" diyerek Özgür Özel'i yalanlayan Yavaş, "Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" diyerek İmamoğlu'na "yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" mesajı gönderdi.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)



    "GÜN OLA HARMAN OLA, O GÜNE KADAR KİM KALACAK?"

    Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna ise manidar bir yanıt verdi.

    "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz"

    "Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak" ifadelerinin yer aldığı bu sözlerin hedefi hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu.

    Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ʺadaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yapʺ mesajı (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ʺadaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yapʺ mesajı (Takvim.com.tr)

    YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA "DEPREM" ETKİLİ MESAJ

    Mansur Yavaş'ın "Aday belirlemek için çok erken" dediği etkinliğin ismi ise oldukça dikkat çekici: "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?"

    Şu sıralar gözünü adaylık hırsı bürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili gerekli adımları atmamakla eleştiri oklarının hedefinde.

    Bu durumu iyi bilen Yavaş'ın "deprem" etkinliği düzenleyip Ekrem İmamoğlu'na "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı verdiği CHP kulislerinde konuşuluyor.

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    Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma
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