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Fahri doktora ne demek? Fahri doktora beratı kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitti. Ziyareti kapsamında, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Erdoğan’a fahri doktora beratı takdim edildi. Fahri doktora unvanı, Malezya’nın önde gelen üniversitelerinden biri tarafından, Erdoğan’ın uluslararası diplomasi, barış ve küresel adalet konularındaki liderliği nedeniyle verildi. Peki fahri doktora beratı nedir, kimlere verilir? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 10:59
Fahri doktora ne demek? Fahri doktora beratı kimlere verilir?

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Malezya'nın önde gelen isimlerinden Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı ile onurlandırıldı. Unvan, Erdoğan'ın küresel barış, diplomasi ve uluslararası iş birliklerine sağladığı katkılar nedeniyle verildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sultan Nazrin Şah, törende yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzeyde adalet, barış ve kalkınmayı savunan bir lider olarak büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Kendisini bu fahri doktora unvanıyla onurlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    (Kaynak: A Haber)(Kaynak: A Haber)

    Fahri Doktora Beratı Nedir? Kimlere Verilir?

    Akademik dünyada önemli bir prestij simgesi olarak kabul edilen fahri doktora beratı, üniversiteler tarafından bireylere verilen onursal bir unvandır. Ancak bu unvan, akademik eğitim veya çalışmaya dayanmaz; aksine kişinin topluma, insanlığa veya bilim, sanat, spor, siyaset gibi farklı alanlara yaptığı büyük katkılar nedeniyle takdim edilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fahri Doktora Kimlere Verilir?

    Fahri doktora, genellikle ulusal veya uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiş kişilere verilir. Bu kişiler arasında;

    Bilim insanları ve akademisyenler

    Sanatçılar

    Sporcular

    Siyasetçiler ve liderler

    İş insanları

    Hayırseverler

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