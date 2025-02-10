Fahri doktora ne demek? Fahri doktora beratı kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Malezya'nın önde gelen isimlerinden Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı ile onurlandırıldı. Unvan, Erdoğan'ın küresel barış, diplomasi ve uluslararası iş birliklerine sağladığı katkılar nedeniyle verildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Sultan Nazrin Şah, törende yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzeyde adalet, barış ve kalkınmayı savunan bir lider olarak büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Kendisini bu fahri doktora unvanıyla onurlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
(Kaynak: A Haber)
Fahri Doktora Beratı Nedir? Kimlere Verilir?
Akademik dünyada önemli bir prestij simgesi olarak kabul edilen fahri doktora beratı, üniversiteler tarafından bireylere verilen onursal bir unvandır. Ancak bu unvan, akademik eğitim veya çalışmaya dayanmaz; aksine kişinin topluma, insanlığa veya bilim, sanat, spor, siyaset gibi farklı alanlara yaptığı büyük katkılar nedeniyle takdim edilir.