Fahri doktora ne demek? Fahri doktora beratı kimlere verilir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Malezya'nın önde gelen isimlerinden Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı ile onurlandırıldı. Unvan, Erdoğan'ın küresel barış, diplomasi ve uluslararası iş birliklerine sağladığı katkılar nedeniyle verildi.

(Takvim Foto Arşiv) Sultan Nazrin Şah, törende yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzeyde adalet, barış ve kalkınmayı savunan bir lider olarak büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Kendisini bu fahri doktora unvanıyla onurlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.