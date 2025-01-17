ABD’li General Erik Kurilla, PKK/YPG’yi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!

20 Ocak'ta koltuğa oturacak olan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de işimiz yok." diyerek Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi. Ancak ABD sahada PKK ile temaslarına devam ediyor.

Ancak sinsi örgüt, Suriye'de silah bırakma çağrılarına karşı direnirken her fırsatta kendilerini besleyen ABD ve Batı'dan yardım istiyor.

ERİK KURİLLA YİNE PKK'YI ZİYARET ETTİ

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın Suriye'de bulunan ABD askerleri ile SDG maskesi takan terör örgütü PKK/YPG'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Kurillar daha önce de PKK/YPG'yi ziyaret etmişti (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

YİNE DEAŞ BAHANESİ

Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'yi ziyaret ederek bölgede konuşlu ABD askeri ve komutanlarının yanı sıra PKK/YPG/SDG temsilcileriyle bir araya geldiği, bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yerinden edilmiş DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 40 binden fazla kişinin kaldığı kampları da ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca burada 50 ülkeden 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun yer aldığı PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki gözaltı tesislerine de dikkati çekildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr Arşiv)

Açıklamada, "General Kurilla, CENTCOM'un El Hol ve El Roj kampı sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Kurilla ayrıca CENTCOM'un DEAŞ savaşçılarını nihai karar için ülkelerine geri göndermek amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi." ifadelerine yer verildi.

HER TAŞIN ALTINDAN KURILLA ÇIKIYOR

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, sık sık PKK ile yaptığı temaslarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda terör unsurlarını Türkiye'nin SİHA operasyonlarından korumak için ABD, PKK'ya Bradley" tipi zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sevk etmişti. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitmişti.