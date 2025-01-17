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ABD'li General Erik Kurilla, PKK/YPG'yi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!

ABD, Suriye'de iyice köşeye sıkışan YPG/PKK'ya verdiği desteği sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Erik Kurilla, Suriye'de yine YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi. Kurilla'nın, bahanesi yine DEAŞ oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:09
ABD’li General Erik Kurilla, PKK/YPG’yi ziyaret etti: Yine DEAŞ bahanesi!

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    Suriye'de kanlı Baas rejiminin devrilmesiyle bölgede dengeler değişti. Türkiye'nin etkisi artarken, terör örgütü PKK/YPG kritik noktalardan temizlendi.

    Ancak sinsi örgüt, Suriye'de silah bırakma çağrılarına karşı direnirken her fırsatta kendilerini besleyen ABD ve Batı'dan yardım istiyor.


    20 Ocak'ta koltuğa oturacak olan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'de işimiz yok." diyerek Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi. Ancak ABD sahada PKK ile temaslarına devam ediyor.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla'nın, Suriye'de PKK'lı teröristlerle görüştüğü öğrenildi.

    ERİK KURİLLA YİNE PKK'YI ZİYARET ETTİ
    CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurilla'nın Suriye'de bulunan ABD askerleri ile SDG maskesi takan terör örgütü PKK/YPG'yı ziyaret ettiği belirtildi.

    Kurillar daha önce de PKK/YPG'yi ziyaret etmişti (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kurillar daha önce de PKK/YPG'yi ziyaret etmişti (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    YİNE DEAŞ BAHANESİ
    Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'yi ziyaret ederek bölgede konuşlu ABD askeri ve komutanlarının yanı sıra PKK/YPG/SDG temsilcileriyle bir araya geldiği, bölgede DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme çabaları ile Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

    Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yerinden edilmiş DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 40 binden fazla kişinin kaldığı kampları da ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca burada 50 ülkeden 9 binden fazla DEAŞ tutuklusunun yer aldığı PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki gözaltı tesislerine de dikkati çekildi.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr Arşiv)ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr Arşiv)

    Açıklamada, "General Kurilla, CENTCOM'un El Hol ve El Roj kampı sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye odaklanmaya devam ettiğini vurguladı. Kurilla ayrıca CENTCOM'un DEAŞ savaşçılarını nihai karar için ülkelerine geri göndermek amacıyla uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini yineledi." ifadelerine yer verildi.

    HER TAŞIN ALTINDAN KURILLA ÇIKIYOR
    CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, sık sık PKK ile yaptığı temaslarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda terör unsurlarını Türkiye'nin SİHA operasyonlarından korumak için ABD, PKK'ya Bradley" tipi zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sevk etmişti. Sevkiyata müteakip CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kontrolündeki bölgeye gitmişti.

    Orta Doğu'daki pek çok askeri operasyona katıldığı bilinen Kurilla, özellikle Irak ve Afganistan'daki işgallerde yer aldı ve bu süreçte sivil kayıpların yaşanmasına neden oldu.

    Bölgeyi yakından tanıyan Kurilla, ABD'de yaptığı çeşitli konuşmalarında PKK/PYD'yi olumlu bir şekilde değerlendirmişti.

    Kurilla, geçtiğimiz yıl Nisan ayında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) lideri terörist Mazlum Kobani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

    Kurilla ve PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kurilla ve PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

    Daha önce, "Kürtler güvenilir bir müttefik" şeklindeki açıklamalarıyla PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Kurilla, aynı zamanda ABD'nin Irak ve Panama gibi birçok askeri işgaline katılmış bir isim olarak dikkat çekiyor.

    Nisan 2022'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın atamasıyla CENTCOM Komutanı olarak göreve başlayan Kurilla, görev süresi boyunca sıkça Suriye'deki PKK-YPG unsurlarıyla birlikte hareket etti.

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