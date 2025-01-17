Müsilaj denetimleri tam gaz! BUSKİ’ye ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)
BUSKİ'YE CEZA
Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.
Kentsel atıkların Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi (Takvim.com.tr)
İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE KİRLİLİK CEZALARI KESİLMİŞTİ
Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)
6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.