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Müsilaj denetimleri tam gaz! BUSKİ'ye ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müsilaj riskiyle karşı karşıya olan Marmara Denizi ve çevresinde denetimlerini sıkılaştırdı. Daha önce İstanbul, Balıkesir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerine ceza kesen bakanlık bu kez Bursa'ya ceza kesti. Bursa’da denetim yapan ekipler, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi’ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesti.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:44
Müsilaj denetimleri tam gaz! BUSKİ’ye ceza kesildi

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

    Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)

    BUSKİ'YE CEZA
    Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi'ne döküldüğü tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL ceza uygulandı.

    Kentsel atıkların Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi (Takvim.com.tr)Kentsel atıkların Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi (Takvim.com.tr)

    İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE KİRLİLİK CEZALARI KESİLMİŞTİ
    Bakanlık ekipleri 12 Ocak'ta da Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'müsilaj' denetimlerini sürdürüyor (Takvim.com.tr)

    6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildi.

    Üsküdarda denize kanalizasyon döken İSKİye 1 milyon 337 bin TL ceza! 2872 sayılı kanunun 8. maddesi ne diyor?Üsküdarda denize kanalizasyon döken İSKİye 1 milyon 337 bin TL ceza! 2872 sayılı kanunun 8. maddesi ne diyor?



    BELEDİYELER İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU TESİSLERİNİ KURMADI
    Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı. 26 Aralık'ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

    BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ KORUMA VE EYLEM PLANINA SADIK OLUN
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da son olarak belediyelere şu uyarıyı yapmıştı: Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını, yapmaları gereken iş ve işlemleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyor, Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum.

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