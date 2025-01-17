Müsilaj denetimleri tam gaz! BUSKİ’ye ceza kesildi

BELEDİYELER İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU TESİSLERİNİ KURMADI Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı. 26 Aralık'ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum



BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ KORUMA VE EYLEM PLANINA SADIK OLUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da son olarak belediyelere şu uyarıyı yapmıştı: Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını, yapmaları gereken iş ve işlemleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyor, Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum.