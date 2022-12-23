ABD'den yeni skandal! ABD'li McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim'i ziyaret etti

Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için yeni bir harekatın hazırlığına yaparken terör örgütlerini besleyen ABD yeni bir skandala imza attı
Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab'ı işaret ederek, "Karadan da tepelerine bineceğiz" dedi.
ABD ROTAYI TALABİNE'YE ÇEVİRDİ!
Türkiye'nin 'Bir gece ansızın' olarak tetikle beklettiği harekata karşı çıkamayacağını anlayan ABD Suriye'de yeterli oluşumu sağlayamayınca rotayı Talabani'ye çevirdi.
RAFEL TALABANİ İLE PKK/YPG ELEBAŞLARINI ZİYARET ETTİLER
ABD, Irak eski Cumhurbaşkanı ve KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin büyük oğlu aynı zamanda KYB sözde istihbarat sorumlusu Bafel Talabani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşlarını buluşturdu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ABD'ye ait olduğu anlaşılan askeri uçakla Suriye'ye geçen Bafel Talabani, burada terör örgütü elebaşları "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Asya Abdullah, Foza Yusif ve Salih Müslim ile temas kurdu.