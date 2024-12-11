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CENTCOM PKK'ya gitti Blinken Türkiye'ye geliyor! ABD'de "Suriye" sancısı... YPG'yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

Suriye'nin kuzeyini ve Fırat hattını PKK/YPG'den arındıran Özgürlük Şafağı operasyonları ABD'nin ayarını kaçırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) YPG elebaşlarını ziyaret etti. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD'ye yalvardı. Beyaz Saray Ankara'yı hedef gösterdi. Blinken ise ise rotasını Türkiye'ye kırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü ABD'li mevkidaşını kabul edecek. Masanın öncelikli gündem maddesi Suriye.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:02
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

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Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı. SMO mücahitleri Süleyman Şah Türbesi civarına ilerlerken Rakka hedefe alındı.

ELEBAŞLARI ABD'YE YALVARDI! BEYAZ SARAY TÜRKİYE'Yİ HEDEFE KOYDU

PKK/YPG'nin Fırat'tan süpürülmesi en çok ABD'den huzurunu kaçırdı. Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu" diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı.

Münbiç'te ağır darbe yiyen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvardı. PYD elebaşı Salih Müslim de ABD ordusunun çekilmemesi gerektiğini söyledi.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)

CENTCOM'DAN YPG İLE GÖRÜŞTÜ

Sürece müteakip ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
CENTCOM'dan YPG'ye yapılan ziyarete ilişkin açıklama (Takvim.com.tr)CENTCOM'dan YPG'ye yapılan ziyarete ilişkin açıklama (Takvim.com.tr)

Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile görüşme yaptı.

Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "DEAŞ'ın mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)

GEL BAKALIM BLINKEN!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise rotasını Türkiye'ye kırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 Aralık 2024'te Blinken'ı kabul edecek.

Masada Suriye var.

"YPG KONUSUNDA ABD İLE PROBLEMLİYİZ"

Öte yandan Fidan geride bıraktığımız haziran ayında "YPG konusunda problemli olduğumuz iki buçuk ülke var; ABD, İngiltere, biraz da Fransa ile..." demişti.
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