CENTCOM PKK'ya gitti Blinken Türkiye'ye geliyor! ABD'de "Suriye" sancısı... YPG'yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

Esad zaliminin devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı.Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı. SMO mücahitleri Süleyman Şah Türbesi civarına ilerlerken Rakka hedefe alındı.PKK/YPG'nin Fırat'tan süpürülmesi en çok ABD'den huzurunu kaçırdı. Beyaz Saraydiyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı.Münbiç'te ağır darbe yiyen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvardı. PYD elebaşı Salih Müslim de ABD ordusunun çekilmemesi gerektiğini söyledi.