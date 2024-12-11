CENTCOM PKK'ya gitti Blinken Türkiye'ye geliyor! ABD'de "Suriye" sancısı... YPG'yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

Esad zaliminin devrilmesi sonrası Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı.
Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları kapsamında Tel Rıfat - Münbiç - Deyrizor hattı terörden arındırıldı. SMO mücahitleri Süleyman Şah Türbesi civarına ilerlerken Rakka hedefe alındı.
ELEBAŞLARI ABD'YE YALVARDI! BEYAZ SARAY TÜRKİYE'Yİ HEDEFE KOYDU
PKK/YPG'nin Fırat'tan süpürülmesi en çok ABD'den huzurunu kaçırdı. Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu"
diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı.
Münbiç'te ağır darbe yiyen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye yalvardı. PYD elebaşı Salih Müslim de ABD ordusunun çekilmemesi gerektiğini söyledi.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)
CENTCOM'DAN YPG İLE GÖRÜŞTÜ
Sürece müteakip ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü.
CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
CENTCOM'dan YPG'ye yapılan ziyarete ilişkin açıklama (Takvim.com.tr)
Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile görüşme yaptı.
Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "DEAŞ'ın mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı.