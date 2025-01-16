Cemil Bayık ve Ferhat Abdi birbirine düştü! İran YPG için sipere indi bir de üstüne kamikaze İHA verdi: Tişrin’de PKK-Tahran flörtü

Suriye Milli Ordusu Komutanı Fehim Ertuğrul İsa, Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara (Takvim.com.tr)



"İRAN YPG'YE İHA VERDİ"



Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



PKK/YPG muhalif mevzilerle birlikte bölge sivillerini İran kamikaze insansız hava araçlarıyla vuruyor.



İran 8 Aralık sonrası PKK'ya desteğini çok fazla artırdı. Hatta yıllardır Esad'a hizmet eden uzmanları şimdi PKK saflarında bize karşı mücadele ediyor. Irak sınırından geçen Şii militanlar ve uzmanlar olduğuna dair bilgilerimiz var. Halep, Deyrizor ve Haseke'de bütün silahlarını ve kontrol ettikleri bölgeleri PKK'ya bırakmaları da aynı stratejinin parçasıydı. Başarılı olamadılar ancak Suriye'yi parçalama, Türkiye'ye zarar verme konusundaki ısrarları devam ediyor.