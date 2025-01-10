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PKK/YPG'de "Harekat" korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD'ye hem Avrupa'ya yalvardı | The Guardian'dan skandal

Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG Avrupa ve ABD'ye yalvarmaya devam ediyor. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararının DEAŞ’ın yeniden canlanmasına yol açacağını iddia ederek, Donald Trump'a ve Avrupa’ya kendilerine destek vermeleri için yalvardı. Türkiye’nin askeri harekat uyarılarıyla köşeye sıkışan örgüt, ABD askerlerinin varlığını "bölgesel istikrarın temeli" olarak nitelendirirken Avrupa'ya "Sizin için savaşıyoruz" dedi. Öte yandan İngiliz The Guardin teröristbaşı için "Kürt General" diyerek skandala imza attı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 15:24
PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de kanlı Baas rejiminin devrilmesiyle Beşar Esad ülkeden kaçtı, bu gelişme bölgede dengeleri değiştirdi.

    Türkiye'nin bölgesel etkisi giderek artarken, terör örgütü PKK/YPG kritik noktalardan temizlendi. Ancak örgüt, Suriye'de silah bırakma çağrılarına karşı direnmeyi sürdürüyor.

    TÜRKİYE UYARDI YPG'DE KORKU BAŞLADI
    Türkiye'nin, "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekât düzenleriz" mesajı, Suriye'nin kuzeyinde ciddi bir hareketliliği beraberinde getirdi. Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn el-Arab (Kobani), Ayn İsa (Rakka) ve Tel Temir (Haseke) cephe hatlarına ağır silah ve mühimmat takviyesi yaparak hazırlıklarını hızlandırdı.

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Arşiv)ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Arşiv)

    ABD'NİN ÇEKİLME KARARI VE AVRUPA'NIN TAVRI
    PKK/YPG'nin, Türkiye'nin olası harekatı karşısında Avrupa'dan yardım çağrıları, örgütün zayıflayan konumunu gözler önüne serdi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devraldıktan sonra Suriye'den askerlerini çekeceği iddiaları da, ABD şemsiyesi altında palazlanan terör örgütünü daha da köşeye sıkıştı.

    TERÖR ELEBAŞLARINDAN AVRUPA'YA YALVARIŞ
    PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed, başta ABD olmak üzere Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine defalarca çağrıda bulunarak, "Bizi bırakmayın" mesajları verdi.

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    ELEBAŞI MAZLUM KOBANİ İNGİLİZ MEDYASINDAN TRUMP'A YALVARDI
    Son olarak PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin İngiliz medyası The Guardian'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardı.
    The Guardian da teröriste "Kürt General" diyerek skandala imza attı.

    YİNE DEAŞ BAHANESİ VE TÜRKİYE KORKUSU
    Kobani kod adlı terörist, İngiliz The Guardian gazetesi ile yaptığı röportajda ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda DEAŞ'ın yeniden canlanacağını öne sürdü. PKK/YPG terör örgütü için "Kürt güçler" diyen terörist Kobani, bu unsurların Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) baskısı altında kalacağını öne sürdü.

    Abdi, ABD askeri varlığını "bölgesel istikrarın temel unsuru" olarak nitelendirirken, Amerikan askerlerinin çekilmesinin Suriye'nin başka bir kaotik sürece sürüklenmesine neden olacağını iddia etti.

    Ayrıca, Avrupa ülkelerine de seslenen teröristbaşı yine DEAŞ'ı öne sürerek, "IŞİD'e karşı savaşı sadece kendimiz için değil, Avrupa adına yürütüyoruz" diyerek uluslararası destek istedi.

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