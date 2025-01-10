PKK/YPG'de "Harekat" korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD'ye hem Avrupa'ya yalvardı | The Guardian'dan skandal

TÜRKİYE UYARDI YPG'DE KORKU BAŞLADI Türkiye'nin, "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekât düzenleriz" mesajı, Suriye'nin kuzeyinde ciddi bir hareketliliği beraberinde getirdi. Suriye Milli Ordusu (SMO), Ayn el-Arab (Kobani), Ayn İsa (Rakka) ve Tel Temir (Haseke) cephe hatlarına ağır silah ve mühimmat takviyesi yaparak hazırlıklarını hızlandırdı.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI VE AVRUPA'NIN TAVRI PKK/YPG'nin, Türkiye'nin olası harekatı karşısında Avrupa'dan yardım çağrıları, örgütün zayıflayan konumunu gözler önüne serdi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devraldıktan sonra Suriye'den askerlerini çekeceği iddiaları da, ABD şemsiyesi altında palazlanan terör örgütünü daha da köşeye sıkıştı.

TERÖR ELEBAŞLARINDAN AVRUPA'YA YALVARIŞ

PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed, başta ABD olmak üzere Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine defalarca çağrıda bulunarak, "Bizi bırakmayın" mesajları verdi.

ELEBAŞI MAZLUM KOBANİ İNGİLİZ MEDYASINDAN TRUMP'A YALVARDI

Son olarak PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin İngiliz medyası The Guardian'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardı.

The Guardian da teröriste "Kürt General" diyerek skandala imza attı.

YİNE DEAŞ BAHANESİ VE TÜRKİYE KORKUSU

Kobani kod adlı terörist, İngiliz The Guardian gazetesi ile yaptığı röportajda ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda DEAŞ'ın yeniden canlanacağını öne sürdü. PKK/YPG terör örgütü için "Kürt güçler" diyen terörist Kobani, bu unsurların Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) baskısı altında kalacağını öne sürdü.