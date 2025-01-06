CHP’li İBB’den ulaşıma zam teklifi! UKOME’de reddedildi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce İstanbullunun en büyük sorununun ulaşım olduğunu ifade etmiş, trafiği rahatlatma konusunda birtakım vaatlerde bulunmuştu. Yetmemiş bir de "Ulaşımı ucuzlatacağız" sözü vermişti.

Ancak gelinen süreçte ne İstanbul trafiği rahatladı ne de ulaşım ucuzladı.

Hemen hemen her gün metrobüs, metro ve İETT otobüslerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle toplu taşıma vatandaşın korkulu rüyası haline geldi.

VASAT HİZMET YÜZDE 46'LIK ZAM!

Yetmezmiş gibi bir de bu vasat hizmete İBB tarafından yüzde 46.09'luk zam istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

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