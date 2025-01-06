SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB’den ulaşıma zam teklifi! UKOME’de reddedildi

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 12:00
CHP’li İBB’den ulaşıma zam teklifi! UKOME’de reddedildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce İstanbullunun en büyük sorununun ulaşım olduğunu ifade etmiş, trafiği rahatlatma konusunda birtakım vaatlerde bulunmuştu. Yetmemiş bir de "Ulaşımı ucuzlatacağız" sözü vermişti.

    Ancak gelinen süreçte ne İstanbul trafiği rahatladı ne de ulaşım ucuzladı.

    Hemen hemen her gün metrobüs, metro ve İETT otobüslerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle toplu taşıma vatandaşın korkulu rüyası haline geldi.

    VASAT HİZMET YÜZDE 46'LIK ZAM!

    Yetmezmiş gibi bir de bu vasat hizmete İBB tarafından yüzde 46.09'luk zam istendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kandil TUSAŞ’ın devamı gelir dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk’ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı
    Gözler TBMM’de! AK Parti ve DEM Parti heyeti bugün bir araya gelecek
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Ankara’nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail’le üçüncü yol arayışında | Başkan Erdoğan kantonculuk oynayanları uyardı
    Kırmızı et ve köftede eşek eti, kahvede ilaç, peynirde antibiyotik... Gıda teröristleri neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    Kuzey Kore’den 2025’in ilk balistik füze denemesi! Trump’a gözdağı mı?
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!
    EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!
    MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...
    Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!