Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından serviks (rahim ağzı) kanserine dikkati çekmek amacıyla her yıl ocak ayı "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZ BİNDE 4,5 Serviks kanseri, dünyada kadınlarda meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülmekte, Türkiye 'de ise kadınlarda görülme sıklığı bakımından onuncu sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre 2022 yılında dünyada 662 bin 301 yeni vaka görülmüştür. Ülkemizde serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5'tir.

Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)



SERVİKS KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Serviks kanseri; pelvik muayene ve HPV veya Pap-smear testi ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşıldığında sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

Vajinadan, artan miktarda veya alışılmadık türde, akıntı geliyorsa

Normal âdet dönemi dışındaki zamanlarda lekelenme tarzında hafif kanama oluyorsa

Normalden daha uzun süren veya daha ağır olan âdet kanaması söz konusuysa

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama veya ağrı varsa

Menopoz sonrası kanama olursa



ÜCRETSİZ TARAMA VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Serviks kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Türkiye Ulusal Kanser Tarama Standartları'na göre 30-65 yaş grubundaki her kadına 5 yılda bir HPV veya Pap-smear testi ��cretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama programları hastalığın belirtilerinin erken bir aşamada tespit edilerek durumun etkili bir şekilde yönetilmesini ve hastalığın tedavi edilmesini sağlar.