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Ocak ayı "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" | Rahim ağzı kanserinin belirtileri neler? Ücretsiz tarama ve erken tanı hayat kurtarıyor

Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından serviks (rahim ağzı) kanserine dikkati çekmek amacıyla her yıl Ocak ayı “Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirleniyor. Bu özel ay kapsamında, hastalığın önlenmesi ve erken teşhisin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:41
Ocak ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı | Rahim ağzı kanserinin belirtileri neler? Ücretsiz tarama ve erken tanı hayat kurtarıyor

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    Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından serviks (rahim ağzı) kanserine dikkati çekmek amacıyla her yıl ocak ayı "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmiştir.

    Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)

    TÜRKİYE'DE GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZ BİNDE 4,5

    Serviks kanseri, dünyada kadınlarda meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülmekte, Türkiye'de ise kadınlarda görülme sıklığı bakımından onuncu sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre 2022 yılında dünyada 662 bin 301 yeni vaka görülmüştür. Ülkemizde serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5'tir.

    SERVİKS KANSERİNİN RİSK FAKTÖRLERİ

    HPV enfeksiyonu
    Çok eşlilik
    Bağışıklık sisteminin ilaçlarla baskılanması
    Yetersiz ve dengesiz beslenme
    Sigara
    Genetik faktörler

    Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)

    SERVİKS KANSERİNİN BELİRTİLERİ

    Serviks kanseri; pelvik muayene ve HPV veya Pap-smear testi ile erken dönemde tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşıldığında sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:

    Vajinadan, artan miktarda veya alışılmadık türde, akıntı geliyorsa
    Normal âdet dönemi dışındaki zamanlarda lekelenme tarzında hafif kanama oluyorsa
    Normalden daha uzun süren veya daha ağır olan âdet kanaması söz konusuysa
    Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama veya ağrı varsa
    Menopoz sonrası kanama olursa


    ÜCRETSİZ TARAMA VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

    Serviks kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Türkiye Ulusal Kanser Tarama Standartları'na göre 30-65 yaş grubundaki her kadına 5 yılda bir HPV veya Pap-smear testi ��cretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama programları hastalığın belirtilerinin erken bir aşamada tespit edilerek durumun etkili bir şekilde yönetilmesini ve hastalığın tedavi edilmesini sağlar.

    Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)Ocak ayı ʺServiks Kanseri Farkındalık Ayıʺ (AA)

    Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinden (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden serviks kanseri ve kanser taramaları hakkında bilgi alınabilir.

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