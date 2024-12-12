Metrobüste panik: Dumanlar yükseldi

İstanbul'da hem trafik hem de toplu ulaşım çile olmaya devam ediyor. İETT otobüsleri, metrolar metrobüsler her gün ya bir kaza ya da arıza ile gündeme geliyor.
METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Halıcıoğlu metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu.
Metrobüsten dumanlar yükseldi (İHA)
Olay, saat 09:30 sıralarında Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün arka tarafından bulunan motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
YOLCULAR PANİKLE ARAÇTAN İNDİ
Dumanları gören metrobüs şoförü aracı durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti.
Metrobüsten dumanlar yükseldi (İHA)
Durağın dışına alınan metrobüs bir süre burada bekletildikten sonra ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.