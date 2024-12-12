Metrobüste panik: Dumanlar yükseldi

İstanbul'da hem trafik hem de toplu ulaşım çile olmaya devam ediyor. İETT otobüsleri, metrolar metrobüsler her gün ya bir kaza ya da arıza ile gündeme geliyor.

METROBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Halıcıoğlu metrobüs durağında sabah saatlerinde bir metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu.