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CHP'li İBB'nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka'ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Remzi Baka'nın üzerine kayıtlı "Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne adrese teslim ihaleler verdiği ortaya çıktı. Bahse konu şirketin mali müşavirliğini CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yaptığı tespit edildi. Otobüs servisinde tamirci çırağı olarak işe başlayan ve sonrasında kendi yerini açıp İBB'den ihaleler alan Baka'nın son 5 yılda kazandığı ihalelerin tutarı milyarlarca lirayı buluyor. Yapılan son anlaşmalar ise İBB'nin Remzi Baka'ya aylık 181 milyon lira ödeyeceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 07:01
CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşvirliği'ni yaptığı Remzi Baka'nın üzerine kayıtlı "Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ni ihaleye boğdu ortaya çıktı.

    İBB'nin sadece 1 ayda, kasasına Karabat'ın baktığı Remzi Baka'ya 204 milyon liralık ihale verdiği belirlendi.

    Siirt'ten İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'da otobüs servisinde tamirci çırağı olarak işe başlayan Remzi Baka, 2013'te İkitelli OSB'de kendi yerini açtıktan sonra 13 yıl içinde İBB'den aldığı ihalelerle ihya olmuştu.
    İBB'den aldığı ihalelerle milyarderliğe ulaşan Remzi Baka ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)İBB'den aldığı ihalelerle milyarderliğe ulaşan Remzi Baka ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)


    5 YILDA MİLYONLARCA LİRA
    SABAH'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Baka'nın son 5 yılda kazandığı ihalelerin tutarı ise yüz milyonlarca lirayı buluyor. 24 Kasım 2024'te alınan ihalede 24 aylık hizmet karşılığı 4 milyar 906 milyon lira ödeme için anlaşıldı.

    Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)


    22 Ağustos 2024'te ise 66 milyon 948 bin lira 1 aylık hizmet karşılığı ihale verildi.
    CHP'li İBB 1 aylık bakım için 204 milyon TL ödedi (Takvim.com.tr)CHP'li İBB 1 aylık bakım için 204 milyon TL ödedi (Takvim.com.tr)


    Yandaşlara ihaleyi daha kolay verebilmek için "pazarlık usulü ihale" yöntemini kullanan İBB, Baka'nın şirketine de ihaleleri bu usulle verdi. 24 Eylül 2024, 1-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım için İBB, Baka'nın şirketine 132 milyon 4 bin lira ödeme yaptı.

    Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)


    İBB'nin 15 Ağustos 2024'te 10 firmanın katıldığı ihaleyi de yine Baka kazandı. İBB, Baka'ya 18 aylık bakım için 1 milyar 612 bin lira ödeyecek.

    15 Ağustos'ta yapılan ihalede ise 1 Ekim 2024 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında otobüslerin bakımı için toplam 3 milyar 259 milyon lira ödeme yapılacak.

    Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)

    Belediye bu tutara göre aylık 181 milyon lira bakım parası ödeyecek.
    İETT dün yine kazaya karıştı (Takvim.com.tr)İETT dün yine kazaya karıştı (Takvim.com.tr)

    İETT DÜN YİNE KAZAYA KARIŞTI

    İBB, yandaşı Remzi Baka'yı ihya ederken İETT dün yine bir kazaya karıştı.


    Bahçelievler'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkarak önce aydınlatma direğine, daha sonra reklam panolarına çarparak durabildi.

    Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


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