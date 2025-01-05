CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler

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stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşvirliği'ni yaptığı Remzi Baka
'nın üzerine kayıtlı "Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ni ihaleye boğdu ortaya çıktı.
İBB'nin sadece 1 ayda, kasasına Karabat'ın baktığı Remzi Baka'ya 204 milyon liralık ihale verdiği belirlendi.
Siirt'ten İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'da otobüs servisinde tamirci çırağı olarak işe başlayan Remzi Baka, 2013'te İkitelli OSB'de kendi yerini açtıktan sonra 13 yıl içinde İBB'den aldığı ihalelerle ihya olmuştu.
İBB'den aldığı ihalelerle milyarderliğe ulaşan Remzi Baka ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr) 5 YILDA MİLYONLARCA LİRA
SABAH'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Baka'nın son 5 yılda kazandığı ihalelerin tutarı ise yüz milyonlarca lirayı buluyor. 24 Kasım 2024'te alınan ihalede 24 aylık hizmet karşılığı 4 milyar 906 milyon lira ödeme için anlaşıldı. Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)
22 Ağustos 2024'te ise 66 milyon 948 bin lira 1 aylık hizmet karşılığı ihale verildi.
CHP'li İBB 1 aylık bakım için 204 milyon TL ödedi (Takvim.com.tr)
Yandaşlara ihaleyi daha kolay verebilmek için "pazarlık usulü ihale" yöntemini kullanan İBB, Baka'nın şirketine de ihaleleri bu usulle verdi. 24 Eylül 2024, 1-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak bakım ve onarım için İBB, Baka'nın şirketine 132 milyon 4 bin lira ödeme yaptı. Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)
İBB'nin 15 Ağustos 2024'te 10 firmanın katıldığı ihaleyi de yine Baka kazandı. İBB, Baka'ya 18 aylık bakım için 1 milyar 612 bin lira ödeyecek.
15 Ağustos'ta yapılan ihalede ise 1 Ekim 2024 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında otobüslerin bakımı için toplam 3 milyar 259 milyon lira ödeme yapılacak. Kıyak ihaleler belgelendi. (Takvim.com.tr)
Belediye bu tutara göre aylık 181 milyon lira bakım parası ödeyecek.