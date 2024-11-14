Son dakika: Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın! Yolcular tahliye edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konser ve etkinliklere 6 milyar TL'yi aşkın bir harcama yaparken megakentte ulaşım sistemi kilitlenmek üzere.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR DUMANDAN ETKİLENDİ



Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.