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Son dakika: Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın! Yolcular tahliye edildi

Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 08:14 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 08:31
Son dakika: Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın! Yolcular tahliye edildi

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Yenikapı-Hacıosman metrosunda yangın

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.


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