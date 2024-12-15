Beşiktaş’ta İETT otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Beşiktaş 4. Levent'te meydana gelen trafik kazasında, minibüsten inip durağa yönelen Lütfiye Koyunoğlu (38), İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Konaklar Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Tuzla-Cevizlibağ hattında sefer yapan 500T numaralı İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), yolcu almak için durağa yaklaştığı sırada, minibüsten inerek durağa yürüyen Koyunoğlu'na çarptı. Talihsiz kadın, otobüsün arka lastiğinin başının üzerinden geçmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Beşiktaş'ta feci kaza: (Fotoğraf: DHA)

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Koyunoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi savcılık incelemesinin ardından çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü Kemal B. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta feci kaza: (Fotoğraf: DHA)

'KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU'

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.