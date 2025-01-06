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MİT'ten Hakurk'ta operasyon! PKK/KCK'lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup etkisiz hale getirildi: Metropolleri kana bulayacaklardı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Hakurk'ta nokta atışı bir operasyona imza attı. PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'deki stratejik hedeflere eylem hazırlığında olan Mitra Mani kod Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod Zeliha Mahçup etkisiz hale getirildi. Teröristler adım adım takip edildi... MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristlere şartlar olgunlaşınca operasyon düzenledi.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:11
MİT’ten Hakurk’ta operasyon! PKK/KCK’lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup etkisiz hale getirildi: Metropolleri kana bulayacaklardı

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    Terörle mücadele kesintisiz ve kararlı bir biçimde sürüyor. Gerek Mehmetçik gerekse MİT, terör örgütlerine sahayı dar ediyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Mitra Mani kod Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod Zeliha Mahçup'u Irak/Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

    MİT'ten operasyon!

    EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

    MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup'un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

    Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK'lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

    MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı.

    MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

    MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Mitra Mani kod Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod Zeliha Mahçup adım adım takip edilmeye başlandı.

    Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/Hakurk'ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

    ZEYNEP ASLAN KİMDİR?

    Zeynep Aslan, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Aslan, örgüt tarafından silahlandırılarak Gara, Kandil, Metina ve Haftanin'de faaliyet gösterdi. Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer aldı. Son olarak Hakurk'ta, psikolojik sıkıntıları bulunmasından faydalanılarak PKK/KCK sorumluları tarafından Türkiye'de eylem yapması yönünde ikna edildi.

    ZELİHA MAHÇUP KİMDİR?

    Zeliha Mahçup, küçük yaşta terör örgütü tarafından silah altına alındı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından DEAŞ ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye'ye gönderildi. Son olarak Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.


    Bilindiği üzere Kandil,




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