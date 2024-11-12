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İstanbul'da yine metrobüs çilesi! Duraklarda kuyruk oluştu

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi katlanarak büyüyor. Metrobüs seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle vatandaşlar duraklarda kuyruk oluşturdu. İşlerine geç kaldıklarını belirten yolcular görevlilere ve İBB'ye tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:42
İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Duraklarda kuyruk oluştu

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi katlanarak büyüyor. Metrobüs seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle vatandaşlar duraklarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Duraklarda kuyruk oluştu

OKULLAR ARAYA GİRDİ ÇİLE BİTMEDİ

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlaması beklenen kent trafiğinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi.

İstanbul’da yine metrobüs çilesi! Duraklarda kuyruk oluştu

SEFERLER YARIM SAAT GECİKTİ

Söğütlüçeşme'den başlayan Metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi.

Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu.

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