Ankara'nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail'le "üçüncü yol" arayışında | Başkan Erdoğan "kantonculuk" oynayanları uyardı

Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)





PKK/YPG İSRAİL'E YALVARDI



Öte yandan en büyük destekçisi Esad'ı kaybeden, ABD'ye "Suriye'den askerlerini çekme" diyerek yalvaran PKK/YPG İsrail'le yakın temasa geçti.



İsrail basınından Jerusalem Post, 9 Aralık günü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım talebinde bulunduğunu yazdı.





Aynı gün uluslararası basını toplayan İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Dün Münbiç'te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı! Bunu ABD yönetimindeki dostlarımızla ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. Suriyeli isyancıları Kürtlere saldırmamaları konusunda uyarıyoruz. Suriye'de Kürtlere saldırı olması halinde İsrail, Kürtleri savunmak için müdahale edebilir" dedi.



PKK/PYD kurucularından Salih Müslim "Hiç şüphesiz haklarımızı savunan her güç memnuniyetle karşılanır. İsrail'in pozisyonu uluslararası politikayı, özellikle Avrupa'nın yaklaşımını etkileyebilir. Bu konuda hareket etme kapasitelerinin daha belirgin hale gelmesini umuyorum. Sözlü desteğin ötesinde, pratik önlemler bekliyoruz" diyerek İsrail'e yalvardı.





CIA: İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ SİLAHLANDIRSIN



CIA İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'yi silahlandırmasını istedi. CIA ajanı Michael Rubin haftalardır İsrail'in Türkiye'ye karşı YPG'ye SİHA, ağır silah ve mühimmat desteği vermesini bunun yanı sıra uluslararası arenada YPG'ye arka çıkması gerektiğini savundu.