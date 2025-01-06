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Ankara'nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail'le "üçüncü yol" arayışında | Başkan Erdoğan "kantonculuk" oynayanları uyardı

Suriye'de PKK/YPG ya silah bırakacak ya da silahlarıyla gömülecek. Terör örgütü için üçüncü bir seçenek yok. Örgütün silah bırakmaması halinde askeri çözüm masada, operasyon planı hazır. Bu kapsamda Suriye’nin tamamından PKK ve türevleri çıkarılacak. Durumun farkında olan terör örgütü ise kendi gibi terörden beslenen İsrail'e sığındı, "Türkleri durdurun" diye yalvardı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar da PKK/PYD elebaşı İlham Ahmed'le görüşüp destek mesajı verdi. Bu kirli temas PKK'nın siyonizmin uşağı olduğunu açık etti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:43
Ankara’nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail’le üçüncü yol arayışında | Başkan Erdoğan kantonculuk oynayanları uyardı

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    Suriye'de Esad sonrası tesis edilen yeni süreçte PKK ve türevlerine (PYD/YPG/SDG/YPJ) kesin surette yer yok.

    Ankara güney sınırılarında terör varlığı istemiyor, terörsüz Suriye'nin inşasında kilit rol oynuyor. Bu kapsamda Fırat'ı terörden arındırmak için Suriye Milli Ordusu aracılığıyla Özgürlük Şafağı operasyonları devreye alındı.

    Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Gözler bölgedeki en büyük terör yuvalanması olan Ayn-El Arab (Kobani) ve Kamışlı'ya çevrildi.
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmet El Şara Şam'da (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmet El Şara Şam'da (Takvim.com.tr)


    ARKA KAPI DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

    Harekat hazırlıkları arefesinde arka kapı diplomasisi hız kazandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, apar topar Ankara'ya geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretleri gerçekleşti.

    Ankara muhataplarına "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" mesajı verdi. Şam'daki yeni yönetim de aynı çizgide ilerledi... Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
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    Peki Suriye'de bundan sonra ne olacak?

    Ankara PKK'nın kökünü kazıyacak yeni ve kapsamlı bir planı devreye aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha "Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur" uyarısında bulunarak Ankara'nın çelik yumruğunu gösterdi.

    OPERASYON PLANI HAZIR

    PKK/YPG silah bırakmazsa askeri çözüm de masada. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin "Operasyon planı hazır" satırlarını kaleme aldı.

    "Suriye'de PKK-YPG'nin üzerinde oturduğu ya da yararlandığı zemin kayboldu" diyen Selvi, "Ama bu sadece Suriye için geçerli değil. Başta Türkiye olmak üzere bölgemizde PKK varlığının gerekçesi kalmadı. Artık rüzgâr Türkiye'den yana esiyor. Uluslararası camiada yeni bir Türkiye var. Yeni bir Suriye gerçekliği var. Yeni bir Orta Doğu var" şeklinde konuştu.

    Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)


    PKK/YPG İSRAİL'E YALVARDI

    Öte yandan en büyük destekçisi Esad'ı kaybeden, ABD'ye "Suriye'den askerlerini çekme" diyerek yalvaran PKK/YPG İsrail'le yakın temasa geçti.

    İsrail basınından Jerusalem Post, 9 Aralık günü PKK/YPG'nin İsrail'den yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

    PKK/YPG İsrail'den yardım istedi!



    Aynı gün uluslararası basını toplayan İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Dün Münbiç'te gördüğümüz gibi Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı! Bunu ABD yönetimindeki dostlarımızla ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. Suriyeli isyancıları Kürtlere saldırmamaları konusunda uyarıyoruz. Suriye'de Kürtlere saldırı olması halinde İsrail, Kürtleri savunmak için müdahale edebilir" dedi.

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    PKK/PYD kurucularından Salih Müslim "Hiç şüphesiz haklarımızı savunan her güç memnuniyetle karşılanır. İsrail'in pozisyonu uluslararası politikayı, özellikle Avrupa'nın yaklaşımını etkileyebilir. Bu konuda hareket etme kapasitelerinin daha belirgin hale gelmesini umuyorum. Sözlü desteğin ötesinde, pratik önlemler bekliyoruz" diyerek İsrail'e yalvardı.

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    CIA: İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ SİLAHLANDIRSIN

    CIA İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'yi silahlandırmasını istedi. CIA ajanı Michael Rubin haftalardır İsrail'in Türkiye'ye karşı YPG'ye SİHA, ağır silah ve mühimmat desteği vermesini bunun yanı sıra uluslararası arenada YPG'ye arka çıkması gerektiğini savundu.

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    İSRAİLLİ BAKAN PYD ELEBAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    Sürece müteakip İsrail'le PKK/PYD arasında telefon trafikleri başladı.

    PKK/PYD'li İlham Ahmed ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar görüştü. İsrail medyası ise söz konusu skandalı "Düşmanımın düşmanı: İsrail Türkiye'ye karşı Kürtleri desteklemeli mi?" başlığıyla paylaştı.

    Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

    ERDOĞAN'DAN HEM İSRAİL'E HEM PKK/YPG'YE UYARI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem İsrail'i hem PKK/YPG'yi uyardı. Trabzon İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, terör örgütü PKK'yı terör devleti İsrail'den başka destekleyenin kalmadığını söyledi.

    Erdoğan, Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanların devri tamamen sona ermiştir" resti çekti.

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