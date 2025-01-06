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Uyuşturucu tacirlerine NARKOKAPAN operasyonu: 1713 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam bin 713 şüphelinin yakalandığını 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 168 bin 42 adet hap ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 08:48
Uyuşturucu tacirlerine NARKOKAPAN operasyonu: 1713 kişi yakalandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen, iki haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

    Zehir tacirlerine "Narkokapan-5" operasyonu

    İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

    Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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