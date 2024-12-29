CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv'e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: "Türkleri durdurun, Trump'ı ikna edin, bizi destekleyin"

KAN'a konuşan ismi açıklanmayan bir PKK /YPG'li terörist, İsrail 'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibini, Suriye 'deki uluslararası koalisyonu sürdürmeye ve Türkiye'den gelen tehditleri durdurmaya ikna etmesinin, PKK/YPG ile İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Azılı Türk düşmanı Michael Rubin (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

CIA AJANI AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

CIA ajanı ve azılı Türk düşmaı Michael Rubin, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'deki Kürt güçlerine uçaksavar füzeleri, insansız hava araçları ve kara mayınları sağlayarak, Türkiye'nin ilerlemesini engellemesini önermişti.

Rubin ayrıca, ABD için faaliyet gösteren PKK/YPG'nin İsrail için de çalışması gerektiğini belirterek, "İsrail'in Türk saldırısı karşısında hiçbir şey yapmaması hem ahlaki bir leke hem de stratejik bir felaket olur. Başkent (Tel Aviv) sistematik olarak her Orta Doğu azınlığına ihanet edemez ve sırası geldiğinde destek bekleyemez. Ve İsrail'in sırası geliyor. Erdoğan açıkça belirtti" şeklinde konuşmuştu.





Rubin "İsrail'in 'kürdistan'a karşı ya konuş ya sus zamanı" başlıklı makalesinde de "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" demişti.