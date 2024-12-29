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CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv'e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: "Türkleri durdurun, Trump'ı ikna edin, bizi destekleyin"

CIA ajanı Michael Rubin'in günlerdir yolunu yaptığı YPG - İsrail flörtü ivmelendi. İsrail devlet televizyonu KAN, terör örgütü PKK/YPG'nin, ABD'nin Suriye'den çekilme olasılığı nedeniyle İsrail'den yardım talep ettiğini bildirdi. Haberde görüşlerine yer verilen PKK/YPG'li bir teröristin "Türkleri durdurun, siyasi olarak bizi destekleyin" diyerek yalvarması dikkat çekti. Son zamanlarda Kandil'deki elebaşlarının da "İsrail'le ilişkin kurabiliriz, İsrail sistem adına saldırıyor... Biz alternatif olacağız" minvalinde mesajlar vermesi sahnelenen kirli oyunu açık etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 23:56 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:25
CIA yolunu yaptı YPG Tel Aviv’e sığındı! İsrail devlet televizyonuna yalvardılar: Türkleri durdurun, Trump’ı ikna edin, bizi destekleyin

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    Esad sonrası terör kazanımlarını kaybetme korkusu yaşayan terör örgütü PKK/YPG, İsrail'in kucağına düştü.

    YPG İSRAİL'DEN YARDIM İSTEDİ

    İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin, ABD'nin bölgedeki güçlerini çekme ihtimali karşısında Washington yönetimini ikna etmek için İsrail'den yardım istediğini açıkladı.

    ABD'nin Suriye'den çekilme olasılığı, PKK/YPG içinde endişe ve paniğe yol açtı.

    Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)Terör örgütü PKK İsrail'in kapsını çaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    TERÖRİSTLER TERÖR DEVLETİNDEN MEDET UMDU

    KAN'a konuşan ismi açıklanmayan bir PKK/YPG'li terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibini, Suriye'deki uluslararası koalisyonu sürdürmeye ve Türkiye'den gelen tehditleri durdurmaya ikna etmesinin, PKK/YPG ile İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti.

    Azılı Türk düşmanı Michael Rubin (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Azılı Türk düşmanı Michael Rubin (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    CIA AJANI AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

    CIA ajanı ve azılı Türk düşmaı Michael Rubin, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'deki Kürt güçlerine uçaksavar füzeleri, insansız hava araçları ve kara mayınları sağlayarak, Türkiye'nin ilerlemesini engellemesini önermişti.

    CIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırınCIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırın

    Rubin ayrıca, ABD için faaliyet gösteren PKK/YPG'nin İsrail için de çalışması gerektiğini belirterek, "İsrail'in Türk saldırısı karşısında hiçbir şey yapmaması hem ahlaki bir leke hem de stratejik bir felaket olur. Başkent (Tel Aviv) sistematik olarak her Orta Doğu azınlığına ihanet edemez ve sırası geldiğinde destek bekleyemez. Ve İsrail'in sırası geliyor. Erdoğan açıkça belirtti" şeklinde konuşmuştu.


    Rubin "İsrail'in 'kürdistan'a karşı ya konuş ya sus zamanı" başlıklı makalesinde de "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" demişti.

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    KANDİL- İSRAİL FLÖRTÜ İVMELENDİ: "İLİŞKİ KURABİLİRİZ"

    Öte yandan son zamanlarda Kandil - İsrail flörtü gözler görülür hale geldi.

    İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar, "Kürtler (SDG/YPG) bizim doğal müttefikimiz" ifadelerini kullandı. Bu mesaj sonrası PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar açık açık "İsrail'le ilişki kurabiliriz" dedi.

    Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil" ifadelerini kullandı.

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    DURAN KALKAN: İSRAİL'İN ALTERNATİFİ BİZİZ

    Elebaşı Duran Kalkan ise "Saldırıların merkezi Türkiye olacak" beyanında bulunarak bir kez daha Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyundu. İpini tutan sahiplerinin sesi olan Kalkan "Türkiye'nin yeni sistemde yeri yok! İsrail sistem adına saldırıyor... Biz alternatif olacağız" dedi.

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