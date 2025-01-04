Başkan Erdoğan’dan AK Parti Samsun İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Samsunlu vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kuvayı Milliye'nin şehri Samsun'u selamlıyorum.

Samsun'da 11 aylıık aranın ardından sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyeciliğinden yana kullanan Samsun'a şükranlarımı sunuyorum. İşi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, inşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u büyütmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

AK Partili kadrolar olarak bizler konfora değil çileye talip olduk. Bizler şahsi kariyer için değil milletin onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

Detaylar gelecek...