Eli kanlı iki terör örgütünün ittifakı: İsrail-PKK! Türkiye sınırında kirli temas

Siyonist devletin yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar İSRAİL'DEN PKK'YA TAM DESTEK

"Düşmanımın düşmanı: İsrail Türkiye'ye karşı Kürtleri desteklemeli mi?" başlıklı haberde söz konusu görüşmede Saar'ın PKK için diplomatik temaslar gerçekleştirdiği dile getirdiği iddia edildi.

İsrailli gazetenin söz konusu haberi SİYONİSTLER İLK RESMİ TEMASI KURDU

İsrael Hayom, bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi. GİDEON SAAR'IN TERÖRİST SEVDASI

Saar, aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK'lı teröristlere "ahlaki ve diplomatik" destek verdiğini ifade etmiş ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırmıştı. Uzmanlara göre, Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki iş birliğine dair olumlu sinyaller arttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KANTONCULUK OYUNLARI DEVRİ SONA ERDİ

Başkan Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada PKK'yı Siyonist İsrail'den başka destekleyenin kalmadığını ifade ederek şu sözleri söyledi: Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanların devri tamamen sona ermiştir.

Türkiye sınırında skandal! ABD DEAŞı bahane edip üs mü kuruyor? ABD AYN EL-ARAB'TA YENİ ÜS KURUYOR

Öte yandan Batı medyasında çıkan bazı haberlere göre, ABD güçlerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab kentinde bir üs inşa ettiği bildiriliyor. İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIYAN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yerel kaynaklar, Ayn el-Arab'a beton tahkimatı taşıyan konvoyları gösteren görüntü ve videoları paylaşırken, çarşamba günü ABD ordusuna ait büyük bir konvoy kente ulaştı. Kaynaklara göre, konvoyda prefabrik yapılar, hendek kazma makineleri, gözetleme ekipmanları ve yakıt tankları yer aldı. SMO'NUN ARTAN OPERASYONLARI ABD'Yİ TEDİRGİN ETTİ

Suriye Milli Ordusu, Ayn el-Arab ve Fırat Nehri üzerindeki stratejik konumları terör örgütü PKK/YPG'den ele geçirme çabalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlara göre, PKK'ya karşı artan operasyonlar sonrası ABD, Ayn el-Arab bölgesinde yeni bir askeri üs kurarak yakın zamanda gerçekleşecek bir Türk kara saldırısını engellemek için önlemler alıyor.