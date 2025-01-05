Eli kanlı iki terör örgütünün ittifakı: İsrail-PKK! Türkiye sınırında kirli temas

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan katil İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından Golan Tepeleri'nden Şam'a doğru ilerlemeye başladı.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan katil İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin hemen ardından Golan Tepeleri'nden Şam'a doğru ilerlemeye başladı.
Adım adım işgal planını gerçekleştiren Netanyahu hükümeti, geçtiğimiz dakikalarda düzenlediği hava harekatıyla Şam'daki mühimmat deposunu vurdu.
İsrail'in işgal planı içerisinde Türkiye'ye karşı da bir hamle var.
İsrail menşeili İsrael Hayom gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSRAİL'DEN PKK'YA TAM DESTEK
"Düşmanımın düşmanı: İsrail Türkiye'ye karşı Kürtleri desteklemeli mi?" başlıklı haberde söz konusu görüşmede Saar'ın PKK için diplomatik temaslar gerçekleştirdiği dile getirdiği iddia edildi.
SİYONİSTLER İLK RESMİ TEMASI KURDU
İsrael Hayom, bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi.
GİDEON SAAR'IN TERÖRİST SEVDASI
Saar, aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK'lı teröristlere "ahlaki ve diplomatik" destek verdiğini ifade etmiş ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırmıştı.
Uzmanlara göre, Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki iş birliğine dair olumlu sinyaller arttı.
KANTONCULUK OYUNLARI DEVRİ SONA ERDİ
Başkan Erdoğan, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada PKK'yı Siyonist İsrail'den başka destekleyenin kalmadığını ifade ederek şu sözleri söyledi:
Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor.
Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanların devri tamamen sona ermiştir.
ABD AYN EL-ARAB'TA YENİ ÜS KURUYOR
Öte yandan Batı medyasında çıkan bazı haberlere göre, ABD güçlerinin, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab kentinde bir üs inşa ettiği bildiriliyor.
İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIYAN KONVOYLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Yerel kaynaklar, Ayn el-Arab'a beton tahkimatı taşıyan konvoyları gösteren görüntü ve videoları paylaşırken, çarşamba günü ABD ordusuna ait büyük bir konvoy kente ulaştı.
Kaynaklara göre, konvoyda prefabrik yapılar, hendek kazma makineleri, gözetleme ekipmanları ve yakıt tankları yer aldı.
SMO'NUN ARTAN OPERASYONLARI ABD'Yİ TEDİRGİN ETTİ
Suriye Milli Ordusu, Ayn el-Arab ve Fırat Nehri üzerindeki stratejik konumları terör örgütü PKK/YPG'den ele geçirme çabalarını yoğunlaştırdı.
Uzmanlara göre, PKK'ya karşı artan operasyonlar sonrası ABD, Ayn el-Arab bölgesinde yeni bir askeri üs kurarak yakın zamanda gerçekleşecek bir Türk kara saldırısını engellemek için önlemler alıyor.