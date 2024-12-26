DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK'dan "TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi

Türkiye'nin geleceğinde "terör" gölgesine yer yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı yeni bir sürecin kapısını araladı.
Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Öcalan, 43 ay sonra yeğeni Ömer Öcalan'la görüştürüldü. PKK'nın kurucu teröristbaşı "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.
Takip eden süreç ise hem Kandil'in güdümünde olan DEM bloğu hem de esas dertleri Öcalan olmayan PKK elebaşları tarafından sabote edildi.
DEM HEYETİNE İMRALI YOLU GÖZÜKTÜ
Sistematik sabotaj sürerken Bahçeli bir kez daha İmralı - DEM çağrısını yineledi. "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" dedi. Sürece müteakip DEM heyetine İmralı yolu gözüktü. Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin Öcalan'la görüşeceği öğrenildi.
PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta (Takvim.com.tr)
İmralı - DEM görüşmesinin arifesinde PKK'nın APO maskesi bir kez daha düştü.
"TUSAŞ'IN DEVAMI GELİR" TEHDİDİ
PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta, TUSAŞ'ta 5 şehit verdiğimiz kalleş saldırıyı anımsatıp süreci sabote etmeye kalkıştı.
TUSAŞ canileri PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'e övgüler dizen Avesta, "Öcalan'ın özgürlük koşulları sağlanmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidinde bulundu.
KCK'lı teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:
23 Ekim'de TUSAŞ yerleşkesine kahraman yoldaşlarımız Asya Ali ve Rojger Hêlîn tarafından fedai eylem gerçekleştirildi. Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğü içi yürütülen mücadeleyi en üst düzeye ulaştırdılar. Eğer tecrit bu şekilde devam ederse, Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünün koşulları sağlanmazsa bu eylemlerin hangi düzeye ulaşacağının uyarısını yaptılar.
"Öcalan'ın fiziki özgürlüğü mücadeleyle olur" diyerek "silah bırakmayacaklarını" ilan eden Sozdar Avesta, "Önümüzdeki süreçte Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğü mutlaka sağlanmalıdır. Bu da elbette ortak bir mücadeleyle olur. Önderliğin fiziki özgürlüğü için Uluslararası Komplo'dan bu yana devam eden bu mücadele daha zengin ve farklı yol-yöntemlerle devam etmelidir. Hem Türkiye'de, hem de bölgede yaşanan sorunların çözümü Kürt sorunun çözümü ile bağlantılıdır" şeklinde konuştu.