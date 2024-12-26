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DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK'dan "TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi

Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu, Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası DEM heyetine İmralı yolu gözüktü. Paniğe kapılan Kandil ise yine süreci sabote etmek için kolları sıvadı. PKK/KCK elebaşı Sozdar Avesta "Öcalan'ın özgürlük koşulları sağlanmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidinde bulundu. Avesta, "Öcalan'ın fiziki özgürlüğü mücadeleyle olur" mesajı verip silah bırakmayacaklarını ilan etti. Böylelikle Kandil'in "Apo" maskesi bir kez daha düşmüş oldu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:00 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:51
DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK’dan TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi

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    Türkiye'nin geleceğinde "terör" gölgesine yer yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı yeni bir sürecin kapısını araladı.

    Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Öcalan, 43 ay sonra yeğeni Ömer Öcalan'la görüştürüldü. PKK'nın kurucu teröristbaşı "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.

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    Takip eden süreç ise hem Kandil'in güdümünde olan DEM bloğu hem de esas dertleri Öcalan olmayan PKK elebaşları tarafından sabote edildi.

    DEM HEYETİNE İMRALI YOLU GÖZÜKTÜ

    Sistematik sabotaj sürerken Bahçeli bir kez daha İmralı - DEM çağrısını yineledi. "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" dedi. Sürece müteakip DEM heyetine İmralı yolu gözüktü. Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin Öcalan'la görüşeceği öğrenildi.

    PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta (Takvim.com.tr)PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta (Takvim.com.tr)


    İmralı - DEM görüşmesinin arifesinde PKK'nın APO maskesi bir kez daha düştü.

    "TUSAŞ'IN DEVAMI GELİR" TEHDİDİ

    PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta, TUSAŞ'ta 5 şehit verdiğimiz kalleş saldırıyı anımsatıp süreci sabote etmeye kalkıştı.



    TUSAŞ canileri PKK'lı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'e övgüler dizen Avesta, "Öcalan'ın özgürlük koşulları sağlanmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidinde bulundu.



    KCK'lı teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:

    23 Ekim'de TUSAŞ yerleşkesine kahraman yoldaşlarımız Asya Ali ve Rojger Hêlîn tarafından fedai eylem gerçekleştirildi. Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğü içi yürütülen mücadeleyi en üst düzeye ulaştırdılar. Eğer tecrit bu şekilde devam ederse, Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünün koşulları sağlanmazsa bu eylemlerin hangi düzeye ulaşacağının uyarısını yaptılar.


    "Öcalan'ın fiziki özgürlüğü mücadeleyle olur" diyerek "silah bırakmayacaklarını" ilan eden Sozdar Avesta, "Önümüzdeki süreçte Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğü mutlaka sağlanmalıdır. Bu da elbette ortak bir mücadeleyle olur. Önderliğin fiziki özgürlüğü için Uluslararası Komplo'dan bu yana devam eden bu mücadele daha zengin ve farklı yol-yöntemlerle devam etmelidir. Hem Türkiye'de, hem de bölgede yaşanan sorunların çözümü Kürt sorunun çözümü ile bağlantılıdır" şeklinde konuştu.

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    PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU: 50 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ SİLAH BIRAKMAYIZ

    Devlet Bahçeli'nin DEM'e uzattığı el ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" çağrısıyla paniğe kapılan PKK elebaşı Mustafa Karasu da silah bırakmayacaklarını söylemişti.

    50 yıldır mücadele verdiklerini ve teslim olmayacaklarını ifade eden Karasu şu ifadeleri kullanmıştı:

    Evet ilk gün tokalaştı. Dedi işte dışarıda barış, içeride barış. Hadi o bir sözdü. Belki bu söz insanlara bir şeyler düşündürtebilir. Sonra Devlet Bahçeli Önderliği meclise çağırmış. Ne demiş? Gel örgütünü dağıt. Ne demek örgütünü dağıt? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor.


    KALLEŞ İTİRAF: TUSAŞ MEŞRU HEDEFİMİZDİR

    5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısına da sahip çıkan elebaşı Karasu, "Aksungurlar, SİHAlar burada üretiliyor. Bu bakımdan meşru hedeftir" demişti.

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