Rubin'den YPG'ye 'CIA'sal kalkan! "İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun" önerisi | DEAŞ'ın hamisi PKK'nın akıl hocası McGurk sahnede

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin , Ankara'nın Suriye havzasında sağlamlaşan otoritesini bir türlü hazmedemedi. Günlerdir bulduğu her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar ileri gitti.

CIA ajanı Michael Rubin'den YPG'ye kalkan olmak için ʺUçuşa yasak bölgeʺ istedi (Takvim.com.tr)



"İSRAİLLİ PİLOTLAR YPG'YE DESTEK İÇİN TÜRKİYE SINIRINDA UÇSUN" ÖNERİSİ



İsrail hava üsleri ve İsrail ordusuna bağlı pilotların Türkiye sınırındaki uçuşa yasak bölgeyi teftiş etmesi gerektiğini savunan CIA ajanı, Ürdün ve Suudi Arabistan'a da "Uçuşa yasal bölgenin denetimine katılın" deyip YPG'ye destek vermelerini istedi.



Böylelikle Türkiye'yi Suriye'de durduracaklarına inanan Rubin akla ziyan bir şekilde "Erdoğan YPG'yi havadan vurması ayrı bir şey komşularına veya modern hava kuvvetlerine karşı hareket etmesi bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.