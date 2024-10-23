SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı zıplattı! PKK'daki Amerikancı klik DEM'in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

Bahçeli'nin İmralı'daki hain Öcalan'a yaptığı "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı siyasetin gündemini değiştirdi. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup Kandil - ABD denkleminin saf dışı bırakılmak istendiği konuşulurken Kandil'deki Amerikancı klik sabotaja başladı. PKK'lı Helin Ümit, "Bahçeli'nin bu girişiminden çok hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur" diyerek DEM'e baskıya başladı. "Silah bırakmayacağız" deyip "Şehirleri birbirine katarız" tehditleri savuran Ümit, "Devletin dışında, parlamentonun dışında barış olur" sözleriyle kaos simsarlığına soyundu.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:02
Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Türk siyaseti normalleşme iklimine girdi, Orta Doğu'da yanan ateş ve Suriye - Irak denklemindeki sıkıntılar sürerken 'iç cepheyi' sağlam tutma girişimleri hız kazandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.

Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin


"GELSİN MECLİS'TE PKK'YI LAĞVETSİN"

Ezber bozan bir çıkış yapan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.

Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiyeyi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakının tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldüBaşkan Erdoğandan Terörsüz Türkiyeyi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakının tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü

ERDOĞAN: "CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ FIRSAT SUNDU! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞA EDELİM"

"Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" diyen Başkan Erdoğan ise "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yaparak Bahçeli'ye destek verdi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

DEM Parti ve CHPden Devlet Bahçelinin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMMdirDEM Parti ve CHPden Devlet Bahçelinin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMMdir

CHP'DEN ÜSTÜ KAPALI DESTEK

CHP lideri Özgür Özel "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" diyerek sürece üstü kapalı destek verdi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ise Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.

İMRALI - DEM HATTI İLE KANDİL - ABD DENKLEMİNİ SAF DIŞI BIRAKMA GİRİŞİMİ

Bahçeli'nin bu hamleyle İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken Türk siyasetindeki normalleşme iklimi ve iç cepheyi sağlam tutma girişimi Kandil'deki Amerikancı kliği huzursuz etti.

PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Arşiv)


KANDİL SABOTAJA BAŞLADI! DEM'E BASKI

PKK elebaşı Helin Ümit, "Devlet Bahçeli'nin bu girişiminden çok hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur" diyerek DEM Parti ve türevlerine baskıya girişti.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten küstah tehdit



Bahçeli'yi hedef alan sözler sarf eden Ümit, "MHP'nin grup toplantısında "Apo silahları bırakma çağrısı yapsın" dedi. Yani gerçekten derler ya günahını bile karşılıksız vermeyecek bir kişiliktir Devlet Bahçeli. Onu öyle bilmek, tanımak lazım. Böyle hiç Devlet Bahçeli'nin güzellemesine de girişmemek gerekiyor. Bir kesim öyle yapıyor" dedi.

İpleri ABD'nin elinde olan terör baronu Kandil, MHP'yi Gladio partisi olmakla suçlamaktan da geri durmadı.

PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ" DEYİP "ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE KATARIZ" TEHDİDİ SAVURDU

PKK elebaşı Helin Ümit, "Devletin dışında, parlamentonun dışında barış olur" diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. "kürdistan'da (sözde) gerilla mücadelesi bitirilemez" diyen Ümit açık açık silah bırakmayacaklarını ilan etti.

13 Ekim'de Diyarbakır'daki bölücü mitingi örnek veren teröristbaşı "Şehirleri birbirine katarız" tehdidi savurarak şu ifadeleri kullandı;

"Bunu tekrar ben ifade etmek istiyorum. Kürt insanı, Kürt gençleri onurludur. Kürt gençleri onursuzluğa, teslimiyete, kendini inkar etmeye boyun eğmez. Buna gelmez. Eğer bunda ısrar edilirse her an yeni gruplar Türkiye içerisinde de kendiliğinden oluşur ve o şehirleri birbirine katabilir. Bu potansiyel hep var"

Suriye'de ABD - PKK birlikteliği (Takvim.com.tr / Arşiv)Suriye'de ABD - PKK birlikteliği (Takvim.com.tr / Arşiv)


KANDİL'DEKİ AMERİKANCI KLİK

Bilindiği üzere terör yuvası Kandil'in Suriye kolu YPG/SDG çatısı altında sırtını ABD'ye dayamış vaziyette.

Bu vesileyle Suriye petrollerine çöken PKK, ABD'nin lojistik ve mühimma desteğiyle bölgedeki varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla İmralı - DEM hattı, PKK'nın Amerikancı bloğunun işine gelmiyor.

YPG/SDG kanadının her türlü sabotaj için şimdiden kollarını sıvadığı görülüyor.

PKKdan DEMe Uzatılan eli bırak pazarlık yap baskısı! Kandil CHPyi istiyor... Mustafa Karasu açık açık İnisiyatif alsınlar dediPKKdan DEMe Uzatılan eli bırak pazarlık yap baskısı! Kandil CHPyi istiyor... Mustafa Karasu açık açık İnisiyatif alsınlar dedi
DEMe uzatılan el Kandili panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHPye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyinDEMe uzatılan el Kandili panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHPye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız
Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının kodları: Bu riski neden aldı?
Türk Telekom
Vahşet 4’lüsü! Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! 33 dakikada katlettiler
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Zeytin yağında tohum yağı! Pide iç harcında tek tırnaklı eti
Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış
Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan Putin’le görüşecek
Vatandaşın cebinden Şevval Sam’a! Beklenen açıklama nihayet geldi! Açık açık dalga geçtiler! Hepsi dahilmiş
Fenerbahçe’nin yeni sol beki Atletico Madrid’den!
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı
Okan Buruk’tan dev sürpriz! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
CANLI | Hizbullah’tan misilleme geldi! Tel Aviv ve Hayfa’da siren sesleri: Askeri üsse füze
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
SON DAKİKA