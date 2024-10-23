Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

DEM Parti ve CHPden Devlet Bahçelinin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMMdir CHP'DEN ÜSTÜ KAPALI DESTEK



CHP lideri Özgür Özel "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" diyerek sürece üstü kapalı destek verdi.



DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ise Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.



İMRALI - DEM HATTI İLE KANDİL - ABD DENKLEMİNİ SAF DIŞI BIRAKMA GİRİŞİMİ



Bahçeli'nin bu hamleyle İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken Türk siyasetindeki normalleşme iklimi ve iç cepheyi sağlam tutma girişimi Kandil'deki Amerikancı kliği huzursuz etti.

PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Arşiv)





KANDİL SABOTAJA BAŞLADI! DEM'E BASKI



PKK elebaşı Helin Ümit, "Devlet Bahçeli'nin bu girişiminden çok hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur" diyerek DEM Parti ve türevlerine baskıya girişti.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten küstah tehdit



Bahçeli'yi hedef alan sözler sarf eden Ümit, "MHP'nin grup toplantısında "Apo silahları bırakma çağrısı yapsın" dedi. Yani gerçekten derler ya günahını bile karşılıksız vermeyecek bir kişiliktir Devlet Bahçeli. Onu öyle bilmek, tanımak lazım. Böyle hiç Devlet Bahçeli'nin güzellemesine de girişmemek gerekiyor. Bir kesim öyle yapıyor" dedi.



İpleri ABD'nin elinde olan terör baronu Kandil, MHP'yi Gladio partisi olmakla suçlamaktan da geri durmadı.

PKK elebaşı Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ" DEYİP "ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE KATARIZ" TEHDİDİ SAVURDU



PKK elebaşı Helin Ümit, "Devletin dışında, parlamentonun dışında barış olur" diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. "kürdistan'da (sözde) gerilla mücadelesi bitirilemez" diyen Ümit açık açık silah bırakmayacaklarını ilan etti.



13 Ekim'de Diyarbakır'daki bölücü mitingi örnek veren teröristbaşı "Şehirleri birbirine katarız" tehdidi savurarak şu ifadeleri kullandı;



"Bunu tekrar ben ifade etmek istiyorum. Kürt insanı, Kürt gençleri onurludur. Kürt gençleri onursuzluğa, teslimiyete, kendini inkar etmeye boyun eğmez. Buna gelmez. Eğer bunda ısrar edilirse her an yeni gruplar Türkiye içerisinde de kendiliğinden oluşur ve o şehirleri birbirine katabilir. Bu potansiyel hep var"