Bahçeli’nin ’Öcalan’ çıkışı zıplattı! PKK’daki Amerikancı klik DEM’in kulağını çekip tehdit etti: Silah bırakmayız şehirleri karıştırırız

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşıp "Türkiye partisi olun, teröre cephe alın" çağrısı yaptı. Bu ses getiren hamle sonrası Bahçeli'den siyasetin gündemini değiştiren bir çıkış daha geldi.
"GELSİN MECLİS'TE PKK'YI LAĞVETSİN"
Ezber bozan bir çıkış yapan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.
ERDOĞAN: "CUMHUR İTTİFAKI TARİHİ FIRSAT SUNDU! TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞA EDELİM"
"Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" diyen Başkan Erdoğan ise "Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım" çağrısı yaparak Bahçeli'ye destek verdi.
Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiye'yi inşa edelim" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN ÜSTÜ KAPALI DESTEK
CHP lideri Özgür Özel "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" diyerek sürece üstü kapalı destek verdi.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ise Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.
İMRALI - DEM HATTI İLE KANDİL - ABD DENKLEMİNİ SAF DIŞI BIRAKMA GİRİŞİMİ
Bahçeli'nin bu hamleyle İmralı - DEM hattını devreye sokup Kandil - ABD denklemini saf dışı bırakmak istediği konuşulurken Türk siyasetindeki normalleşme iklimi ve iç cepheyi sağlam tutma girişimi Kandil'deki Amerikancı kliği huzursuz etti.
KANDİL SABOTAJA BAŞLADI! DEM'E BASKI
PKK elebaşı Helin Ümit, "Devlet Bahçeli'nin bu girişiminden çok hayırlı sonuçlar beklemek gaflet olur" diyerek DEM Parti ve türevlerine baskıya girişti.
Bahçeli'yi hedef alan sözler sarf eden Ümit, "MHP'nin grup toplantısında "Apo silahları bırakma çağrısı yapsın" dedi. Yani gerçekten derler ya günahını bile karşılıksız vermeyecek bir kişiliktir Devlet Bahçeli. Onu öyle bilmek, tanımak lazım. Böyle hiç Devlet Bahçeli'nin güzellemesine de girişmemek gerekiyor. Bir kesim öyle yapıyor" dedi.
İpleri ABD'nin elinde olan terör baronu Kandil, MHP'yi Gladio partisi olmakla suçlamaktan da geri durmadı.
"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ" DEYİP "ŞEHİRLERİ BİRBİRİNE KATARIZ" TEHDİDİ SAVURDU
PKK elebaşı Helin Ümit, "Devletin dışında, parlamentonun dışında barış olur" diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. "kürdistan'da (sözde) gerilla mücadelesi bitirilemez" diyen Ümit açık açık silah bırakmayacaklarını ilan etti.
13 Ekim'de Diyarbakır'daki bölücü mitingi örnek veren teröristbaşı "Şehirleri birbirine katarız" tehdidi savurarak şu ifadeleri kullandı;
"Bunu tekrar ben ifade etmek istiyorum. Kürt insanı, Kürt gençleri onurludur. Kürt gençleri onursuzluğa, teslimiyete, kendini inkar etmeye boyun eğmez. Buna gelmez. Eğer bunda ısrar edilirse her an yeni gruplar Türkiye içerisinde de kendiliğinden oluşur ve o şehirleri birbirine katabilir. Bu potansiyel hep var"
KANDİL'DEKİ AMERİKANCI KLİK
Bilindiği üzere terör yuvası Kandil'in Suriye kolu YPG/SDG çatısı altında sırtını ABD'ye dayamış vaziyette.
Bu vesileyle Suriye petrollerine çöken PKK, ABD'nin lojistik ve mühimma desteğiyle bölgedeki varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla İmralı - DEM hattı, PKK'nın Amerikancı bloğunun işine gelmiyor.
YPG/SDG kanadının her türlü sabotaj için şimdiden kollarını sıvadığı görülüyor.