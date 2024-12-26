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Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı!

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 09:43
Şanlıurfa’da terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a operasyon: 4 gözaltı!

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    Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    PKK VE DEAŞ'A OPERASYON
    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat daire başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

    4 GÖZALTI
    Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD üyesi oldukları iddiasıyla 2, örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle de 1 zanlı yakalandı.

    Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 115 mermi, 4 cep telefonu ve 3 flash bellek ele geçirildi.

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