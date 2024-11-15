Metroda panik: Sürücüsüz araç 5 durağı pas geçti

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti.

DURMADAN DEVAM ETTİ

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.