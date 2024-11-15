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Metroda panik: Sürücüsüz araç 5 durağı pas geçti

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan arıza kaza ve ilginçliklere bir yenisi daha eklendi. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti. Yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:54 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 14:11
Metroda panik: Sürücüsüz araç 5 durağı pas geçti

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İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti.

Sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti!

DURMADAN DEVAM ETTİ
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

YOLCULAR PANİKLEDİ
Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Sürücüsüz metro durakları pas geçti yolcular panik yaşadı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Sürücüsüz metro durakları pas geçti yolcular panik yaşadı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Sürücüsüz metro durakları pas geçti yolcular panik yaşadı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Sürücüsüz metro durakları pas geçti yolcular panik yaşadı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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