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Metrobüsün Sefaköy durağında bir metrobüsün motoru yandı! Ortalık toz duman

Megakentte ulaşım 5 yıldır resmen bir çile. Hemen hemen her gün yeni bir skandalla günü bitiriyoruz. Sabah saatlerinde Bahçelievler'de İETT otobüsünün ağaca dalma haberi gündemdeki yerini korurken bu kez de Sefaköy metrobüs durağında bir metrobüsün motoru yandı.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:12
Metrobüsün Sefaköy durağında bir metrobüsün motoru yandı! Ortalık toz duman

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2019 seçimlerinde en büyük vaadi ulaşım olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, var olan ulaşım sistemini de bozdu. İstanbul'un bir başka noktasından her gün yeni bir arıza, kaza veya alev alma haberi geliyor.

Metrobüs durağında yangın paniği

Bir metrobüs Sefaköy durağında yandı (İHA)Bir metrobüs Sefaköy durağında yandı (İHA)

Sabah saatlerinde Bahçelievler'de bir İETT otobüsü ağaca dalmış 7 kişi yaralanmıştı.

İETT otobüsü ağaca çarptı!

Aradan henüz birkaç saat geçmişken bu kez de bir metrobüs Sefaköy durağında yandı.

Dakikalar içerisinde ortalık toz duman oldu (İHA)Dakikalar içerisinde ortalık toz duman oldu (İHA)

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

Metrobüsün Sefaköy durağında bir metrobüsün motoru yandı! Ortalık toz duman

Şoke eden olay kameralara yansıdı (İHA)Şoke eden olay kameralara yansıdı (İHA)

Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çekici ile çekildi.

İstanbulda ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalıİstanbulda ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı
İstanbul'da ulaşım çilesi: 64 yürüyen merdiven, 33 asansör ve 24 yürüyen bant arızalı

Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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