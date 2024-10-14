Metrobüsün Sefaköy durağında bir metrobüsün motoru yandı! Ortalık toz duman

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2019 seçimlerinde en büyük vaadi ulaşım olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, var olan ulaşım sistemini de bozdu. İstanbul'un bir başka noktasından her gün yeni bir arıza, kaza veya alev alma haberi geliyor. Metrobüs durağında yangın paniği

Bir metrobüs Sefaköy durağında yandı (İHA) Sabah saatlerinde Bahçelievler'de bir İETT otobüsü ağaca dalmış 7 kişi yaralanmıştı. İETT otobüsü ağaca çarptı! Aradan henüz birkaç saat geçmişken bu kez de bir metrobüs Sefaköy durağında yandı.