Metrobüsün Sefaköy durağında bir metrobüsün motoru yandı! Ortalık toz duman

2019 seçimlerinde en büyük vaadi ulaşım olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, var olan ulaşım sistemini de bozdu. İstanbul'un bir başka noktasından her gün yeni bir arıza, kaza veya alev alma haberi geliyor.
2019 seçimlerinde en büyük vaadi ulaşım olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, var olan ulaşım sistemini de bozdu. İstanbul'un bir başka noktasından her gün yeni bir arıza, kaza veya alev alma haberi geliyor.
Sabah saatlerinde Bahçelievler'de bir İETT otobüsü ağaca dalmış 7 kişi yaralanmıştı.
Aradan henüz birkaç saat geçmişken bu kez de bir metrobüs Sefaköy durağında yandı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.
Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çekici ile çekildi.
Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.