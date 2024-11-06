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CHP yönetimindeki İstanbul'da ulaşım krizi derinleşiyor: Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

CHP yönetimindeki İstanbul'da ulaşım sorunları artarak devam ediyor. Üsküdar’da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcula itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:49 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:49
CHP yönetimindeki İstanbul’da ulaşım krizi derinleşiyor: Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

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İstanbul'daki ulaşım krizi her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler, yoğun trafikle boğuşurken, aynı sıkıntı akşam eve dönüşte de devam ediyor. İBB'nin, konser ve gösterilere milyonlarca lira harcarken, otobüs filosunun bakımsız ve yetersiz durumda olması, ulaşımı daha da zorlaştırıyor.

İstanbul'da sık sık arızalanan metrobüs ve otobüsler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Son olarak, seyir halindeyken arızalanan bir İETT otobüsünde, yolcuların otobüsü ittirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARIZALANAN OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİ

Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi. O ANLAR KAMERADA O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bozulan otobüsün yolcuların tarafından itilmesi yer alıyor.

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