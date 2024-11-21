Metroda toplu ulaşım çilesi: Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası nedeniyle yoğunluk oluştu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelmesiyle başlayan İstanbul'daki toplu taşıma rezaleti kontrolden çıktı.
YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ARIZA
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştu.
ARIZA GİDERİLMEDİ
Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda yürüyen merdivende geçen hafta meydana gelen arızanın giderilmemesi nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yoğunluk oluştu. (AA)
Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması nedeniyle istasyon içinde uzun kuyruklar oluştu.
Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası nedeniyle yoğunluk oluştu. (AA)
İstasyondan çıkmak isteyenler, kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.
Metroyu kullanan bazı vatandaşlar yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına tepki gösterdi.