Ertuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirmeyi planlıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi
içinde yaşanan çekişme ve koltuk kavgası artık yüksek sesle dillendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık çekişmesi yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında ise partiye etkin olabilme savaşı alevlendi.
Koltuğunu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayla geri dönüş hazırlığı yaptığı biliniyor.
Takvim.com.tr'nin defalarca gündeme getirdiği bu plan bu kez CHP yandaşı Ertuğrul Özkök tarafından dillendirildi.
İmamoğlu ve Özkök birlikte Karadeniz turunda (2022/Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
ERTUĞRUL ÖZKÖK O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI: ÖZGÜR ÖZEL'İ İNDİRİP KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU GETİRECEKLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ertuğrul Özkök CHP yandaşı Enver Ayser'in YouTube kanalında, "CHP'nin bayağı önde gelen bir ismiyle" görüşme yaptığını belirterek, "Bana ciddi ciddi 'Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı' planladıklarını söyledi." iddiasında bulundu.
Enver Aysever ile Ertuğrul Özkök (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)
Ertuğrul Özkök'ün iddiası şu şekilde:
"Bayağı önde gelen CHP'lilerden biriyle kahve içtik oturduk. Yanımda Mehmet Yılmaz da vardı. Ya bana ciddi ciddi "Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı" planladıklarını söyledi. Ya dedim sen şaka mı yapıyorsun ya.