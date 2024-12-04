Ertuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirmeyi planlıyorlar

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BENİM EVİMDEKİ KADINLARI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI" Kemal Kılıçdaroğlu 'benim evimde 3 nesil kadını 28 Mayıs akşamı hüngür hüngür ağlatan bir başarısızlığın mimarı' dedim. Hala bunu mu düşünüyorsunuz. 3 ay boyunca benim evimdeki 3 kadın Xanax'la uyudular tarihlerinin en büyük düş kırıklıklarını yaşadılar. Ondan sonra onları kurtaran Özgür Özel'in Başkanlığında CHP'nin 31 Mart'ta aldığı seçim başarısı oldu."

Adaylık ve partide etkin olma mücadelesinde taraflar birbirlerini zaman zaman medyadaki kalemleri üzerinden zaman zaman da direkt hedef alıyor.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in çıkışlarını sosyal medya üzerinden eleştirerek CHP içine yönelik mesajlar veriyor.

"Siyaseti bırakmadığını" açık açık söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde kendisine bağlı "En az 50 vekil" olduğunu da belirterek dönüş hazırlığı yaptığının sinyalini verdi.

Son olarak Takvim.com.tr "OLAĞANÜSTÜ KAVGA" manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin kurultay istediğini satır satır yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti çekerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de İmamoğlu'na yakın isimlere rest çekti.

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