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Ertuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmeyi planlıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk kavgası bitmek bilmiyor. Takvim.com.tr'nin defalarca gündeme getirdiği, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlığını bu kez CHP yandaşı Ertuğrul Özkök anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ertuğrul Özkök CHP'nin önde gelen bir ismiyle görüşme yaptığını belirterek, "Bana ciddi ciddi 'Özgür Özel’i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkan yapmayı' planladıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 10:34
Ertuğrul Özkök o görüşmeyi anlatıp itiraf etti: Özgür Özel’i indirip Kemal Kılıçdaroğlu’nu getirmeyi planlıyorlar

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Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan çekişme ve koltuk kavgası artık yüksek sesle dillendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık çekişmesi yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında ise partiye etkin olabilme savaşı alevlendi.

Koltuğunu kaybettikten sonra ofis açarak parti içine yönelik çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayla geri dönüş hazırlığı yaptığı biliniyor.

Takvim.com.tr'nin defalarca gündeme getirdiği bu plan bu kez CHP yandaşı Ertuğrul Özkök tarafından dillendirildi.

İmamoğlu ve Özkök birlikte Karadeniz turunda (2022/Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Özkök birlikte Karadeniz turunda (2022/Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

ERTUĞRUL ÖZKÖK O GÖRÜŞMEYİ ANLATTI: ÖZGÜR ÖZEL'İ İNDİRİP KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU GETİRECEKLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ertuğrul Özkök CHP yandaşı Enver Ayser'in YouTube kanalında, "CHP'nin bayağı önde gelen bir ismiyle" görüşme yaptığını belirterek, "Bana ciddi ciddi 'Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı' planladıklarını söyledi." iddiasında bulundu.

Enver Aysever ile Ertuğrul Özkök (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Enver Aysever ile Ertuğrul Özkök (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Ertuğrul Özkök'ün iddiası şu şekilde:

"Bayağı önde gelen CHP'lilerden biriyle kahve içtik oturduk. Yanımda Mehmet Yılmaz da vardı. Ya bana ciddi ciddi "Özgür Özel'i indirip 1 yıllığına tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan yapmayı" planladıklarını söyledi. Ya dedim sen şaka mı yapıyorsun ya.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BENİM EVİMDEKİ KADINLARI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATTI"
Kemal Kılıçdaroğlu 'benim evimde 3 nesil kadını 28 Mayıs akşamı hüngür hüngür ağlatan bir başarısızlığın mimarı' dedim. Hala bunu mu düşünüyorsunuz. 3 ay boyunca benim evimdeki 3 kadın Xanax'la uyudular tarihlerinin en büyük düş kırıklıklarını yaşadılar. Ondan sonra onları kurtaran Özgür Özel'in Başkanlığında CHP'nin 31 Mart'ta aldığı seçim başarısı oldu."

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel (Fotoğraf: AA)Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

TAKVİM.COM.TR CHP İÇİNDEKİ KAVGAYI YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği kollu bir savaş yaşandığını gündeme getirdi.

Adaylık ve partide etkin olma mücadelesinde taraflar birbirlerini zaman zaman medyadaki kalemleri üzerinden zaman zaman da direkt hedef alıyor.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in çıkışlarını sosyal medya üzerinden eleştirerek CHP içine yönelik mesajlar veriyor.

"Siyaseti bırakmadığını" açık açık söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde kendisine bağlı "En az 50 vekil" olduğunu da belirterek dönüş hazırlığı yaptığının sinyalini verdi.

Son olarak Takvim.com.tr "OLAĞANÜSTÜ KAVGA" manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin kurultay istediğini satır satır yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti çekerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de İmamoğlu'na yakın isimlere rest çekti.

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