Halep Kalesi’ne çekilen Türk bayrağı kimleri rahatsız etti... Merdan Yanardağ ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten skandal sözler

Halep Kalesi'ne Türk Bayrağı çekildi (Takvim.com.tr) KİMLER RAHATSIZ OLDU Esad rejiminin yara alması, PKK'nın köşeye sıkışması ve Türk bayrağının Halep Kalesi'ne çekilmesi belli odakları rahatsız etti.

Yanardağ, "Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" diyerek hamsızlığını dışa vurdu.

Suriyeli muhalifleri "cihatçı terör örgütü" olarak tanımlayarak, Türk bayrağının bu grupların elinde dalgalanmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

Merdan Yanardağ, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesinden rahatsız oldu (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

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Hazımsızlığı süren Yanardağ daha sonra yaptığı açıklamada "Halep 12 bin kişilik bir cihatçı çete tarafından ele geçirilmiş durumda. Suriye ordusu bir karşı saldırı hazırlığı yapıyor. Emin olun çok kısa sürede oralardan söküp atacaklar. Yeniden İdlib'de sıkışacaklar, eğer teslim olmazlarsa İran ve Rusya'nın desteğiyle imha edilecekler." dedi.