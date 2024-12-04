Halep Kalesi’ne çekilen Türk bayrağı kimleri rahatsız etti... Merdan Yanardağ ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten skandal sözler

Suriye'de yaşanan son çatışmalarla dengeler değişti.
Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ekseninde devam eden muhalif ilerleyiş sonrası Esad'a bağlı unsurlar ağır kayıplar verdi. Esad rejimi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi.
Suriye'de yaşanan son çatışmalarla dengeler değişti.
Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ekseninde devam eden muhalif ilerleyiş sonrası Esad'a bağlı unsurlar ağır kayıplar verdi. Esad rejimi "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna geldi.
Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'tan PKK'yı silip atarken Halep Kalesi'ne de Türk bayrağı çekildi. Suriye Milli Ordusu'nun yeni hedefi Münbiç oldu.
KİMLER RAHATSIZ OLDU
Esad rejiminin yara alması, PKK'nın köşeye sıkışması ve Türk bayrağının Halep Kalesi'ne çekilmesi belli odakları rahatsız etti.
CHP YANDAŞI MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER
CHP'nin yayın organlarından TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesini eleştirdi.
Yanardağ, "Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" diyerek hamsızlığını dışa vurdu.
Suriyeli muhalifleri "cihatçı terör örgütü" olarak tanımlayarak, Türk bayrağının bu grupların elinde dalgalanmasının kabul edilemez olduğunu öne sürdü.
ESAD'IN İRAN'IN VE RUSYA'NIN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU: SÖKÜLÜP ATILACAKLAR
Hazımsızlığı süren Yanardağ daha sonra yaptığı açıklamada "Halep 12 bin kişilik bir cihatçı çete tarafından ele geçirilmiş durumda. Suriye ordusu bir karşı saldırı hazırlığı yapıyor. Emin olun çok kısa sürede oralardan söküp atacaklar. Yeniden İdlib'de sıkışacaklar, eğer teslim olmazlarsa İran ve Rusya'nın desteğiyle imha edilecekler." dedi.
DEM'Lİ KOÇYİĞİT''TEN SKANDAL TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİLİKLE SUÇLADI
DEM Parti Kars vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Halep'e çekilen Türk bayrağından rahatsız oldu.
Türkiye'ye işgalci imasında bulunarak skandala imza atan Kılıç, "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı, Halep kimin şehri, Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor? Suriye'yi işgal mi etmek istiyorsunuz soruyoruz?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.