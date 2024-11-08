Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu'nun planını ağzından mı kaçırdı? "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişmeler ve liderlik kavgası yeni bir dönemece girdi.
EKREM İMAMOĞLU ÖZEL'E KARŞI OPERASYONA GİRİŞİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı bir operasyona girişiyor.
ÖZEL'İN "YAVAŞ" ÇIKIŞLARI İPİ KOPARDI
Partinin kulislerinde konuşulan ve Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği plana göre İmamoğlu kendisini, "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle frenleyen Özgür Özel'i devirmek için Olağanüstü Kurultay hazırlıklarına başladı.
Eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'ndan Özel ve İmamoğlu birbirine girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
GÖKHAN GÜNAYDIN'I ÖZEL'İN KARŞISINA DİKECEK
Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyerek partinin en üst yönetimini karıştıran İmamoğlu, şimdi ise Özel'in liderliğine karşı harekete geçti. Olağanüstü kurultay çağrısı için zemin yoklayan İmamoğlu'nun, Özel'in karşısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ı çıkarmayı planlıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Daha önce "Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' demem." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın bir bomba daha patlattı.
"CHP'NİN GENEL BAŞKANIYIM"
Günaydın CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım" çıkışında bulundu.