Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu'nun planını ağzından mı kaçırdı? "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım"

ROLE ERKEN GİRDİ PLANI AĞZINDAN KAÇIRDI Konuşma dil sürçmesi gibi görülse de olağanüstü kurultay taleplerinin yükseldiği bir döneme denk gelmesi, Günaydın'ın İmamoğlu ile birlikte Özel yönetimine karşı bir strateji içinde olduğu izlenimini güçlendirdi. "Genel Başkan rolüne bürünen Günaydın planı ağzından kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.

TAKVİM.COM.TR DETAYLARI YAZMIŞTI

CHP içinde. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği 4 başlı bir kavga sürüyor. İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavga verirken Özel iki ismi frenlemek için denemeler yapıyor. Kılıçdaroğlu ise yeniden partide etkin olmak için her fırsatta sivri çıkışlar yapıyor. Takvim.com.tr bu kavgayı detaylarıyla yazarak İmamoğlu'nun 2025 başında olağanüstü kurultaya hazırlandığını yazdı. Son olarak korumalarının Genel Merkezde'ki yemekleri kesilen Kılıçdaroğlu'nun da "Düşmanımın düşmanı dostumdur"diyerek İmamoğlu ile hareket edeceği konuşuluyor.