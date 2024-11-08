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Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu'nun planını ağzından mı kaçırdı? "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım"

CHP'de kaos ve entrikanın sonu gelmiyor. Özgür Özel ile hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydıran Ekrem İmamoğlu bu kez gözünü Özgür Özel'e dikti. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'e karşı bayrak açarak olağanüstü kurultay zemini yokladığını ve Özel'in karşısına Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkarmayı planladığını yazmıştı. İşte o Gökhan Günaydın, CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:14 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:07
Gökhan Günaydın Ekrem İmamoğlu’nun planını ağzından mı kaçırdı? Ben CHP’nin Genel Başkanıyım

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişmeler ve liderlik kavgası yeni bir dönemece girdi.

EKREM İMAMOĞLU ÖZEL'E KARŞI OPERASYONA GİRİŞİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı bir operasyona girişiyor.

ÖZEL'İN "YAVAŞ" ÇIKIŞLARI İPİ KOPARDI
Partinin kulislerinde konuşulan ve Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği plana göre İmamoğlu kendisini, "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle frenleyen Özgür Özel'i devirmek için Olağanüstü Kurultay hazırlıklarına başladı.

Eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'ndan Özel ve İmamoğlu birbirine girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'ndan Özel ve İmamoğlu birbirine girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

GÖKHAN GÜNAYDIN'I ÖZEL'İN KARŞISINA DİKECEK
Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyerek partinin en üst yönetimini karıştıran İmamoğlu, şimdi ise Özel'in liderliğine karşı harekete geçti. Olağanüstü kurultay çağrısı için zemin yoklayan İmamoğlu'nun, Özel'in karşısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ı çıkarmayı planlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Daha önce "Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' demem." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın bir bomba daha patlattı.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANIYIM"
Günaydın CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım" çıkışında bulundu.

Görevden alınan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin süreci değerlendiren Gökhan Günaydın canlı yayında, "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım ve avukatım. Bütün bu süreci hukuken ve siyaseten takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın'dan "Ben CHP'nin Genel Başkanıyım" sözleri!

ROLE ERKEN GİRDİ PLANI AĞZINDAN KAÇIRDI
Konuşma dil sürçmesi gibi görülse de olağanüstü kurultay taleplerinin yükseldiği bir döneme denk gelmesi, Günaydın'ın İmamoğlu ile birlikte Özel yönetimine karşı bir strateji içinde olduğu izlenimini güçlendirdi. "Genel Başkan rolüne bürünen Günaydın planı ağzından kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.

TAKVİM.COM.TR DETAYLARI YAZMIŞTI
CHP içinde. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği 4 başlı bir kavga sürüyor. İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kavga verirken Özel iki ismi frenlemek için denemeler yapıyor. Kılıçdaroğlu ise yeniden partide etkin olmak için her fırsatta sivri çıkışlar yapıyor. Takvim.com.tr bu kavgayı detaylarıyla yazarak İmamoğlu'nun 2025 başında olağanüstü kurultaya hazırlandığını yazdı. Son olarak korumalarının Genel Merkezde'ki yemekleri kesilen Kılıçdaroğlu'nun da "Düşmanımın düşmanı dostumdur"diyerek İmamoğlu ile hareket edeceği konuşuluyor.

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