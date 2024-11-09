CHP'de "Kurultay" çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Özgür Özel'e yükleniyor!

"Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir. Sayın Genel Başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve Partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, "padişah da değildir"."

Yaşananların "Gözü dönmüş bir ihtirasın eseri" olduğunu savunan Yücel şunları söyledi:

"Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sn. Oğuz Kağan Salıcı Bu durum olsa olsa katıksız bir kibirin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in X paylaşımı

Yücel'in bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler Yücel'i hedef alarak tansiyonu daha da yükseltti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SELAM ALDI YÜCEL'E VURDU: SALICI'NIN ELEŞTİRİLERİ YERİNDE

1 Ekim'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i hedef aldığı bir paylaşımı alıntılayıp, "Selamınızı onurla aldık Sayın Genel Başkanım. Biz Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin milletvekilleriyiz.. Üstelik Zübeyde Annenin emanet edildiği Kentin milletvekiliyim…" ifadelerini kullanan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat bu kez de Salıcı'ya destek vererek Yücel'e yüklendi.

Polat, Kılıçdaroğlu'nun Özel'i hedef aldığı paylaşımı ʺSelamınızı aldıkʺ diyerek paylaşmıştı

Polat, "Bugün parti sözcümüzün önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı'nın yerinde ve bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum. Öncelikle eleştirilen konularla ilgili gerek partililerimizi gerekse kamuoyunu tatmin edecek hiç bir açıklama yapamaması Sayın Salıcı'nın yönelttiği eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte eleştirilerin öznesi ile ilgili açıklama yapmamasını parti terbiyesiyle bağdaştırmak istesem de yorumlarında kullandığı üslup ve tarzı hem partimize, hem sayın parti sözcümüzün kişiliğine, hem de hepimizin bildiği Sayın Salıcı ile geçmişten gelen yoldaşlık ilişkisine ters düşmektedir. Umuyorum sorumluluk makamındaki partililerimiz en azından bundan sonraki açıklamalarında kendi ikballerinden ziyade partimizin kurumsal kimliğini düşünerek hareket ederler." ifadelerini kullandı.

Polat'ın X paylaşımı

BİR ÇIKIŞ DA KILIÇ'DAN: PARTİ SÖZCÜMÜZÜ VEFAYA DAVET EDİYORUM

Özel yönetimine tepki gösteren bir diğer isim de yine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu. Kılıç, "Parti sözcümüzün dediği gibi; kurultay tartışması açmak, genel başkanı, parti yönetimini ve parti politikalarını tartışmak gaflet hali ise Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca yapılan kurultay çağrıları ve politik eleştirileri ne olarak değerlendirmek gerekir? Bu vesileyle ben de parti sözcümüzü VEFA'ya davet ediyorum." ifadeleriyle kurultay çağrısını haklı gördü.

Kılıçdaroğlu ve Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN EMEKLİ AMİRAL: LİDERLİK DEĞİŞİMİ İHTİYACI GÖZÜKÜYOR

Özel'e karşı bir çıkış da Emekli Amiral Türker Ertürk'ten geldi.