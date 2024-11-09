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CHP'de "Kurultay" çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Özgür Özel'e yükleniyor!

CHP içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği dört başlı kavga büyüyor. Takvim.com.tr olağanüstü kurultay kulislerini yazarken Kemal Kılıçdaroğlu cephesi fitili ateşledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel'i "Padişah değilsin" ifadeleriyle açık bir şekilde hedef alarak "Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse Kurultay’a gidilir." dedi. Oğuz Kaan Salıcı'nın çıkışına Genel Merkez Sözcüsü Deniz Yücel, "Kibir ve gözü dönmüş ihtiras" şeklinde yanıt verdi. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Yücel'i hedef alarak el yükseltti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:21 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:29
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!

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Cumhuriyet Halk Partisi yine iç çekişme ve kavgayla gündemde...

Kavga, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği gruplar arasında yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için birbirine yerken Özgür Özel hem iki ismi frenlemek hem de otorite sağlayabilmek için denemeler yapıyor.

İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini sallamış Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu ve Yavaş Tüzük Kurultayında birbirlerini sallamış Özel ise ortamı yatıştırmak için araya girmişti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU CEPHELERİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN BASTIRIYOR
Özel, son olarak "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" "Mansur Yavaş gerçeği var" çıkışlarını yapınca İmamoğlu cephesi rahatsız oldu.

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Özel'i sıkıştıran bir diğer isim ise parti içinde "vekilleri" bulunan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Yeniden partide etkin olmak için her fırsatta sivri çıkışlar yapan Kılıçdaroğlu'nun korumalarının Genel Merkezdeki yemekleri kesildi.

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TAKVİM.COM.TR "OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI" YAZDI ORTALIK KARIŞTI
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeler sonrası parti kulislerinde "olağanüstü kurultay" konuşulduğunu yazmıştı.

ÖZEL'İN SON ÇIKIŞI: KİMSE BENDEN KURULTAY DİLENMESİN
Ankara'da gazetecilerle biraraya gelen Özel parti içinde konuşulan kurultay söylentilerine, "Şimdi ben 'Hodri meydan bir kurultay yapalım' desem iki ay onunla meşgul olacağız. Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç." diyerek yanıt verdi.

Özgür Özel, (AA)Özgür Özel, (AA)

KILIÇDAROĞLU EKİBİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Buna paralel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek ekibi fitili ateşledi.

OĞUZ KAĞAN SALICI ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI
Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu'nun en yakınında yer alan isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı sert bir çıkışla Kurultay çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Salıcı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kılıçdaroğlu ve Salıcı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"PADİŞAH DEĞİLSİN KURULTAY HAKTIR"
Özgür Özel'in son dönemde yaptığı neredeyse tüm açıklama ve çıkışlarını eleştiren Oğuz Kağan Salıcı şunları yazdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir. Sayın Genel Başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve Partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, "padişah da değildir"."

Salıcı'nın X paylaşımında yer alan o ifadelerSalıcı'nın X paylaşımında yer alan o ifadeler

GENEL MERKEZ YANIT VERDİ: KATIKSIZ BİR KİBİR GÖZÜ DÖNMÜŞ İHTİRAS
Salıcı'nın çıkışına CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya üzerinden sert bir üslupla karşılık verdi.

Yaşananların "Gözü dönmüş bir ihtirasın eseri" olduğunu savunan Yücel şunları söyledi:

"Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sn. Oğuz Kağan Salıcı Bu durum olsa olsa katıksız bir kibirin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in X paylaşımıCHP Sözcüsü Deniz Yücel'in X paylaşımı

Yücel'in bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler Yücel'i hedef alarak tansiyonu daha da yükseltti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SELAM ALDI YÜCEL'E VURDU: SALICI'NIN ELEŞTİRİLERİ YERİNDE
1 Ekim'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i hedef aldığı bir paylaşımı alıntılayıp, "Selamınızı onurla aldık Sayın Genel Başkanım. Biz Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin milletvekilleriyiz.. Üstelik Zübeyde Annenin emanet edildiği Kentin milletvekiliyim…" ifadelerini kullanan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat bu kez de Salıcı'ya destek vererek Yücel'e yüklendi.

Polat, Kılıçdaroğlu'nun Özel'i hedef aldığı paylaşımı ʺSelamınızı aldıkʺ diyerek paylaşmıştıPolat, Kılıçdaroğlu'nun Özel'i hedef aldığı paylaşımı ʺSelamınızı aldıkʺ diyerek paylaşmıştı

Polat, "Bugün parti sözcümüzün önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı'nın yerinde ve bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum. Öncelikle eleştirilen konularla ilgili gerek partililerimizi gerekse kamuoyunu tatmin edecek hiç bir açıklama yapamaması Sayın Salıcı'nın yönelttiği eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte eleştirilerin öznesi ile ilgili açıklama yapmamasını parti terbiyesiyle bağdaştırmak istesem de yorumlarında kullandığı üslup ve tarzı hem partimize, hem sayın parti sözcümüzün kişiliğine, hem de hepimizin bildiği Sayın Salıcı ile geçmişten gelen yoldaşlık ilişkisine ters düşmektedir. Umuyorum sorumluluk makamındaki partililerimiz en azından bundan sonraki açıklamalarında kendi ikballerinden ziyade partimizin kurumsal kimliğini düşünerek hareket ederler." ifadelerini kullandı.

Polat'ın X paylaşımıPolat'ın X paylaşımı

BİR ÇIKIŞ DA KILIÇ'DAN: PARTİ SÖZCÜMÜZÜ VEFAYA DAVET EDİYORUM
Özel yönetimine tepki gösteren bir diğer isim de yine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu. Kılıç, "Parti sözcümüzün dediği gibi; kurultay tartışması açmak, genel başkanı, parti yönetimini ve parti politikalarını tartışmak gaflet hali ise Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca yapılan kurultay çağrıları ve politik eleştirileri ne olarak değerlendirmek gerekir? Bu vesileyle ben de parti sözcümüzü VEFA'ya davet ediyorum." ifadeleriyle kurultay çağrısını haklı gördü.

Kılıçdaroğlu ve Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kılıçdaroğlu ve Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN EMEKLİ AMİRAL: LİDERLİK DEĞİŞİMİ İHTİYACI GÖZÜKÜYOR
Özel'e karşı bir çıkış da Emekli Amiral Türker Ertürk'ten geldi.

CHP'de Kurultay konuşulduğunu söyleyen Türker Ertürk, "Şu anda CHP'de bir liderlik değişimi ihtiyacı gözüküyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ertürk'e CHP rozeti takmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kılıçdaroğlu, Ertürk'e CHP rozeti takmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

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