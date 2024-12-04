Muhaliflere karşı yardım isteyen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ABD patlattı: "Desteğimiz DEAŞ'la sınırlı"

Pentagon (DHA)
ABD TÜRKİYE İLE İRTİBAT HALİNDE
Sözcü Ryder, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ve İdlib gibi bölgelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, Türkiye ile irtibat halinde olduklarını söyledi.
Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısında olup biteni izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye de dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz." diye konuştu.
Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ryder, bölgede, "herkesin durumsal farkındalığa sahip olduğundan emin olmak" istediklerini kaydetti.
4 Aralık 2024 Suriye iç savaşında hakimiyet alanları (AA)
SMO TEL RIFAT'I TERÖR ÖRGÜTÜNDEN GERİ ALDI
Halep'in, Suriye rejim güçlerinin elinden alınması esnasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında meydana gelen çatışmalar sonrasında SMO güçleri Tel Rıfat bölgesini terör örgütünden geri almayı başardı.
HTŞ HALEP'E GİRDİ PKK MÜNBİÇ VE RAKKA'YA KAÇTI
Halep'e giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşansa da terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartı ile Münbiç ve Rakka yönüne gitmelerine izin verildi.
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)
TERÖR TÜNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor.
Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi.
AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)
Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu.
Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi.
İlçenin insansız hava aracıyla (İHA) yukarıdan çekilen görüntülerinde, yıllardır teröristlerin işgalinde kalan Tel Rıfat'taki birçok evin bakımsızlıktan harabeye döndüğü de fark ediliyor.
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)
TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİL YERLEŞİMLERİ TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANDI
YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.
Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.
Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.