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Muhaliflere karşı yardım isteyen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ABD patlattı: "Desteğimiz DEAŞ'la sınırlı"

Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler, terör örgütü PKK/YPG'yi Tel Rıfat ve Halep'ten çıkardı. Yıllardır DEAŞ bahanesiyle PKK'ya silah yardımı ve eğitimleri veren ABD, Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Pentagon ayrıca Türkiye ile irtibat halinde olduklarını bildirdi. Bilindiği gibi "Teröristan" hayali suya düşen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin geçtiğimiz günlerde "Kaçtık" itirafında bulunmuş ve ABD'den yardım istemişti. Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:23
Muhaliflere karşı yardım isteyen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’i ABD patlattı: Desteğimiz DEAŞ’la sınırlı

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Suriye'nin kuzeyindeki muhalifler, terör örgütü PKK/YPG'yi Tel Rıfat ve Halep'ten çıkardı.

Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 6 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolüne aldı. (AA)Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 6 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolüne aldı. (AA)


MUHALİFLER HAMA'YA İLERLİYOR

Hama'da ilerleyen rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin 6 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışıyor.

Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahinden kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardıTel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahinden kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardı

TERÖR ELEBAŞI ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Suriye'nin kuzeyinde muhalifler ilerleyişi sürdürürken "Teröristan" hayali suya düşen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin geçtiğimiz günlerde "Kaçtık" itirafında bulundu. Suriye sahasında ABD'den aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı, "Acil adımlar atın, bize destek verin" diyerek efendilerine yalvardı.

Pentagon (DHA)Pentagon (DHA)

MUHALİFLER PKK'YI HEDEF ALIRSA ABD MÜDAHALE ETMEYECEK

Terörist elebaşından gelen yardım çağrısına karşılık ABD'nin ne yapacağı merak konusu olurken ABD Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama Suriye'nin kuzeyinde kartların yeniden dağıtıldığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Yıllardır PKK/YPG'ye DEAŞ bahanesiyle her türlü desteği veren ABD, muhaliflerle karşı karşıya gelirse terör örgütüne destek vermeyeceğini açıkladı. Pentagon, Suriye'de destekledikleri PKK/YPG uzantılı SDG güçleri ile işbirliklerinin yalnızca DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu belirtti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder (DHA)Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder (DHA)

Ryder, Halep'i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde ABD ordusunun nasıl bir tutum takınacağı yönündeki soruya "DEAŞ'a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ama bu görev tanımının dışında başka yerlerde, başka fırsatlar arıyor muyuz diye soruyorsanız, orada oluş sebebimizi hatırlamamız gerekir. Suriye'de odak noktamız DEAŞ ile mücadele etmektir ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

ABD HAVA KUVVETLERİ REJİME AİT HEDEFLERİ VURDU

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de bulunan Rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulayan Pentagon Sözcüsü, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürdü.

PKK'YA KOŞULSUZ DESTEK SONA MI ERİYOR?

ABD'ye ait MSS Euphrates adlı askeri üssün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının PKK/YPG uzantılı SDG'ye destek amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti. Pentagon'dan yapılan bu açıklamalar Trump'ın başkanlığı döneminde terör örgütü PKK/YPG'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi koşulsuz bir desteğe sahip olamayacağının işaretleri olarak değerlendirildi.

Pentagon (DHA)Pentagon (DHA)

ABD TÜRKİYE İLE İRTİBAT HALİNDE
Sözcü Ryder, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ve İdlib gibi bölgelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, Türkiye ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısında olup biteni izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye de dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz." diye konuştu.

Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ryder, bölgede, "herkesin durumsal farkındalığa sahip olduğundan emin olmak" istediklerini kaydetti.

4 Aralık 2024 Suriye iç savaşında hakimiyet alanları (AA)4 Aralık 2024 Suriye iç savaşında hakimiyet alanları (AA)

SMO TEL RIFAT'I TERÖR ÖRGÜTÜNDEN GERİ ALDI
Halep'in, Suriye rejim güçlerinin elinden alınması esnasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında meydana gelen çatışmalar sonrasında SMO güçleri Tel Rıfat bölgesini terör örgütünden geri almayı başardı.

HTŞ HALEP'E GİRDİ PKK MÜNBİÇ VE RAKKA'YA KAÇTI
Halep'e giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşansa da terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartı ile Münbiç ve Rakka yönüne gitmelerine izin verildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)

TERÖR TÜNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor.

Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi.

Suriyeli muhalifler, teröristlerin tünel şebekesini tarıyor



AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)

Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu.

Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi.

İlçenin insansız hava aracıyla (İHA) yukarıdan çekilen görüntülerinde, yıllardır teröristlerin işgalinde kalan Tel Rıfat'taki birçok evin bakımsızlıktan harabeye döndüğü de fark ediliyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİL YERLEŞİMLERİ TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANDI
YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor. Anadolu Ajansı (AA), SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesini görüntüledi. AA'nın takip ettiği tünel arama tarama faaliyetlerinde, farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki duvarlarda, terör örgütü PKK/YPG'nin paçavralarının asılı olduğu görülürken, odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. (AA)

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

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