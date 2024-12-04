Muhaliflere karşı yardım isteyen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ABD patlattı: "Desteğimiz DEAŞ'la sınırlı"

Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 6 yerleşimde daha hakimiyet sağladı. Gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, ⁠Zor Ebu Zeyid, ⁠Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrolüne aldı. (AA)

MUHALİFLER PKK'YI HEDEF ALIRSA ABD MÜDAHALE ETMEYECEK Terörist elebaşından gelen yardım çağrısına karşılık ABD'nin ne yapacağı merak konusu olurken ABD Savunma Bakanlığı 'ndan gelen açıklama Suriye'nin kuzeyinde kartların yeniden dağıtıldığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Yıllardır PKK/YPG'ye DEAŞ bahanesiyle her türlü desteği veren ABD, muhaliflerle karşı karşıya gelirse terör örgütüne destek vermeyeceğini açıkladı. Pentagon, Suriye'de destekledikleri PKK/YPG uzantılı SDG güçleri ile işbirliklerinin yalnızca DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu belirtti. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder (DHA)



Ryder, Halep'i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde ABD ordusunun nasıl bir tutum takınacağı yönündeki soruya "DEAŞ'a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ama bu görev tanımının dışında başka yerlerde, başka fırsatlar arıyor muyuz diye soruyorsanız, orada oluş sebebimizi hatırlamamız gerekir. Suriye'de odak noktamız DEAŞ ile mücadele etmektir ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

ABD HAVA KUVVETLERİ REJİME AİT HEDEFLERİ VURDU



ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de bulunan Rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulayan Pentagon Sözcüsü, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürdü.

PKK'YA KOŞULSUZ DESTEK SONA MI ERİYOR?



ABD'ye ait MSS Euphrates adlı askeri üssün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının PKK/YPG uzantılı SDG'ye destek amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti. Pentagon'dan yapılan bu açıklamalar Trump'ın başkanlığı döneminde terör örgütü PKK/YPG'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi koşulsuz bir desteğe sahip olamayacağının işaretleri olarak değerlendirildi.