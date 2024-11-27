Takvim.com.tr manşet manşet yazdı! Başkan Erdoğan işaret etti... "Kılıçdaroğlu CHP'yi kurultaya götürmek istiyor"

CHP içindeki iç karışıklık katlanarak büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık zemini yoklarken Kemal Kılıçdaroğlu "olağanüstü kurultay" için fırsat kolluyor.
Takvim.com.tr "OLAĞANÜSTÜ KAVGA" manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin kurultay istediğini satır satır yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti çekerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de İmamoğlu'na yakın isimlere rest çekti.
Tepesinde "Kurultay" tamtamları çalan Özel ve gündemden düşmek istemeyen Kılıçdaroğlu, sürekli Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alarak siyaseten çıkış yolu aramak istedi.
"KILIÇDAROĞLU FRENİ BOŞALMIŞ KAMYON GİBİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bu duruma ve CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsını hedef alan hakaretlerine sert tepki gösterdi.
"Hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz" diyen Erdoğan, "Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar, hakaretler, bühtanlar bunun en son örneğidir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (AA)
"BİZİM ÜZERİMİZDEN PRİM YAPIP PARTİYİ YENİDEN KURULTAYA GÖTÜRMEK İSTİYOR"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Siyasetçi eskisi" olarak tanımlayan Erdoğan CHP'deki iç karışıklığı ve kurultay arayışlarına dikkat çekti:
Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybeden bu zat, kendi partisi içinde de her türlü hakarete uğrayan, şaibeli bir kurultayla devrilip sürgüne gönderilen bir siyasetçi eskisi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
Bu zat da partisini yeniden kurultaya götürmek için karanlık ittifaklar kurup delege avı peşinde koşarken gündeme gelmenin yolunu bize sataşmakta daha doğrusu bizim üzerimizden prim yapmakta buluyor.
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün montaj kasetleriyle koltuğa oturduğu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde FETÖ'ye destek verdiğini ifade eden Erdoğan, "Bunu da FETÖ'nün eline tutuşturduğu malzemeler ile yapmaya kalkıyor. 17-25 Aralık'ta Milli iradeyi savunurken koşa koşa nasıl FETÖ'cülere desteğe gittiğini hatırlıyoruz. Montaj olduğunu ikrar ettiği kasetlere partisinin kürsüsünü açtığını unutmadık. Darbecileri bozguna uğratınca zoraki olarak İstanbul'daki mitinge gelip sonra fabrika ayarlarına dönüp FETÖ'nün borozanını çaldı. ABD'de hamburgercide ne yaptığını o gün bugündür açıklayamadı. Tüm Türkiye'ye reklamını yaptığı arkadaşı vardı, o da buna bay bay dedi. Türkiye'ye getirmekten bahsettiği paraları İstanbul'da bir ofiste deste deste kule yapılırken gördük" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bu zatın Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu arkadaşlarının ithamları karaktersizliktir. Yedikleri tokatların hıncı bu zatın gözünü kör etmiştir. Siyasi rekabet başka siyasette kan davası gütmek başkadır. Kasetle koltuğa geldiğinden beri siyasetin etiğini bir türlü kavrayamadı. Bugün bakınca seçimlerde ülkemizin nasıl bir badire atlattığını görüyoruz. İnsanımız başına geleceklerini görerek bu zata ve altılı masa denen derme çatma yapıya ülkesinin ve evlatlarının geleceğini emanet etmedi. Bunun için milletimize ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi de partisinin attığı çukurdan kurtulmak için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver. Muhatabın biz değil yargı.
Başkan Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (AA)
CHP'NİN KREŞ YALANINA ÇOK SERT TEPKİ
"Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor. Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor. CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler"