Takvim.com.tr manşet manşet yazdı! Başkan Erdoğan işaret etti... "Kılıçdaroğlu CHP'yi kurultaya götürmek istiyor"

CHP içindeki iç karışıklık katlanarak büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş adaylık zemini yoklarken Kemal Kılıçdaroğlu "olağanüstü kurultay" için fırsat kolluyor.



Takvim.com.tr "OLAĞANÜSTÜ KAVGA" manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık vekillerin kurultay istediğini satır satır yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç" resti çekerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de İmamoğlu'na yakın isimlere rest çekti.





Tepesinde "Kurultay" tamtamları çalan Özel ve gündemden düşmek istemeyen Kılıçdaroğlu, sürekli Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alarak siyaseten çıkış yolu aramak istedi.



"KILIÇDAROĞLU FRENİ BOŞALMIŞ KAMYON GİBİ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bu duruma ve CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsını hedef alan hakaretlerine sert tepki gösterdi.



"Hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz" diyen Erdoğan, "Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar, hakaretler, bühtanlar bunun en son örneğidir" ifadelerini kullandı.